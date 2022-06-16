Ev hanımı ve öğrencilere müjde! LC Waikiki (LCW) evde paketleme işine nasıl başvurulur? Ne kadar ücret verilecek?

Ünlü tekstil ve giyim markası olan LC Waikiki (LCW) geçimini sağlamak isteyen ev hanımları, öğrenciler ve iş bulmakta zorlananlar için ferahlatıcı bir uygulama başlattı. LC Waikiki tarafından paylaşılan bu iş ile evde yapılacak olan paketleme işi ile ayda iyi bir ücret kazanılabilecek. Bu iş ilanını duyan vatandaşlar "LC Waikiki (LCW) evde paketleme işine nasıl başvurulur? Ne kadar ücret verilecek?" sorularını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen sorulara yer verdik.

LC WAİKİKİ (LCW) EVDE PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?

LCW evde paketleme işleri fason firmalar tarafından verilmektedir. Bunun için;

Arama motoruna Tekstil Atölyesi yazılarak çıkan sekmede harita sekmesi seçilerek giriş yapılmalı, ardından çalışılmak istenen şehir seçilmeli ve çıkan sonuçlar doğrultusunda firma bilgilerine ait başvurular doldurulmalıdır.

LC WAİKİKİ EVDE YAPILABİLECEK İŞLER LİSTESİ

LCW evde çorap paketleme

İplik kesme, temizleme işi

Düğme dikimi

Kıyafet katlama işi

Ütü işi

Dikiş işleri

Kutu katlama işi

LC WAİKİKİ EVDE İŞ ÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak

Herhangi bir engeli bulunmamak

Banka hesabı bulunmak

Temiz ile titiz çalışma düzenine sahip olmak

Bireysel veya grup şeklinde çalışabilmek

LC WAİKİKİ EVDEN ÇALIŞMA İLE AYLIK NE KADAR KAZANÇ SAĞLANIYOR?

Aylık olarak 3500-6000 civarı bir ücret kazandıran evde paketleme işinde günde 7 8 saat kadar çalışma yeterli olabiliyor.