Ev hanımı ve öğrencilere müjde! LC Waikiki (LCW) evde paketleme işine nasıl başvurulur? Ne kadar ücret verilecek?
Ekonomik krizin yaşandığı son günlerde geçinimin evden sağlamak isteyenler için ünlü giyim markası olan LC Waikiki ev hanımları ve öğrenciler için bir müjde verdi. Duyurulan haberin ardından konuyla ilgili "LC Waikiki (LCW) evde paketleme işine nasıl başvurulur? Ne kadar ücret verilecek?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
Ünlü tekstil ve giyim markası olan LC Waikiki (LCW) geçimini sağlamak isteyen ev hanımları, öğrenciler ve iş bulmakta zorlananlar için ferahlatıcı bir uygulama başlattı. LC Waikiki tarafından paylaşılan bu iş ile evde yapılacak olan paketleme işi ile ayda iyi bir ücret kazanılabilecek. Bu iş ilanını duyan vatandaşlar "LC Waikiki (LCW) evde paketleme işine nasıl başvurulur? Ne kadar ücret verilecek?" sorularını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilen sorulara yer verdik.
LC WAİKİKİ (LCW) EVDE PAKETLEME İŞİNE NASIL BAŞVURULUR?
LCW evde paketleme işleri fason firmalar tarafından verilmektedir. Bunun için;
Arama motoruna Tekstil Atölyesi yazılarak çıkan sekmede harita sekmesi seçilerek giriş yapılmalı, ardından çalışılmak istenen şehir seçilmeli ve çıkan sonuçlar doğrultusunda firma bilgilerine ait başvurular doldurulmalıdır.
LC WAİKİKİ EVDE YAPILABİLECEK İŞLER LİSTESİ
LCW evde çorap paketleme
İplik kesme, temizleme işi
Düğme dikimi
Kıyafet katlama işi
Ütü işi
Dikiş işleri
Kutu katlama işi
LC WAİKİKİ EVDE İŞ ÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak
Herhangi bir engeli bulunmamak
Banka hesabı bulunmak
Temiz ile titiz çalışma düzenine sahip olmak
Bireysel veya grup şeklinde çalışabilmek
LC WAİKİKİ EVDEN ÇALIŞMA İLE AYLIK NE KADAR KAZANÇ SAĞLANIYOR?
Aylık olarak 3500-6000 civarı bir ücret kazandıran evde paketleme işinde günde 7 8 saat kadar çalışma yeterli olabiliyor.