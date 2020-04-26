Ev hapsi verilen 16 yaşındaki şüpheli, yine hırsızlıktan yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çok sayıda hırsızlık suçuna karıştığı iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan S.G. (16), cezaya uymayarak 2 ayrı hırsızlık suçu daha gerçekleştirdiğinin belirlenmesi üzerine polis tarafından yakalandı. S.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen 2 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. S.G.'nin, daha önce de hırsızlık yaparken suçüstü yakalandığı ve dışarıda olduğu için "20 yaş ve altı" yasağı nedeniyle 3 bin 180 lira ceza yazıldığı, ayrıca 11 ayrı hırsızlık suçundan çıkarıldığı mahkemece 6 ay süreyle ev hapsi cezası verilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. S.G., emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

S.G. ile 1 hırsızlık olayını beraber gerçekleştirdikleri belirlenen C.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çalıntı eşyaları satın aldığı tespit edilen Z.K. hakkında da adli işlem yapıldı.

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Kaynak: DHA