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Ev kiralama şirketi Airbnb, tecavüze uğrayan müşterisine 7 milyon dolar ödedi

Ev kiralama şirketi Airbnb, Amerika'nın New York eyaletinde tecavüze uğrayan 29 yaşındaki bir turiste 7 milyon dolar ödedi. Şirketin ödeme karşılığı genç kadına, ''Dava açma'' dediği iddia edildi.

Ev kiralama şirketi Airbnb, tecavüze uğrayan müşterisine 7 milyon dolar ödedi

29 yaşındaki Avustralyalı kadı, Amerikan çevrimiçi konaklama şirketi Airbnb üzerinden ev kiralamış ve anahtarını da yakındaki bir dükkanın sahibinden almıştı.

Adının Junior Lee olduğu öğrenilen dükkan sahibi, önceden anahtarın kopyasını çıkarmış ve girip banyoda saklanmıştı. Turist ve arkadaşları gece eve girdikten sonra Lee, Avustralyalı kadının odasına girip bıçak zoruyla tecavüz etti.

Kadının şikayeti üzerine Airbnb, polisle iletişime geçti ve dükkan sahibi yakalandı. Şirket daha sonra turisti bir otele yerleştirdi ve Avustralya’daki annesi New York’a kızının yanına getirildi. 

'ŞİRKET ÖDEME KARŞILIĞI ŞART KOŞTU' İDDİASI

Talihsiz kadına psikolojik destek sağlandı. Bloomberg, olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra Airbnb ve turistin anlaştığını ve turiste ücret ödendiğini karşılığında da ev sahibi veya şirkete dava açmayacağına dair şart koştuğunu yazdı.

AİRBNB İDDİALARI YALANLADI

Büyük tepki çeken şartın ardından Airbnb sözcüsü Ben Breit, “Bu tür durumlarda biz anlaşma sağladıktan sonra mağdurlar istediği gibi yaşadığını anlatabilir. Bu konuda bir baskı uygulamıyoruz. Ödemeyi yaparken şart koşmuyoruz” diyerek savunma yaptı. 

TUTUKLU YARGILANIYOR

Öte yandan müebbet hapis istenen Lee mahkemede suçlamaları reddetti ancak tutuklu olarak yargılanmaya devam ediyor. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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