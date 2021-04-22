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  3. Ev sahibi kiracı tartışması kanlı bitti, Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

Ev sahibi kiracı tartışması kanlı bitti, Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde kiracısı tarafından bıçakla öldürülen ev sahibinin cenazesi defnedildi. Ataşehir Mahallesi 8258 Sokak'ta 3 katlı binanın son katında ikamet eden ev sahibi Deniz Kanat (43) ile giriş kattaki kiracısı Oktay H. (24) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Ev sahibi kiracı tartışması kanlı bitti, Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşanan olayda ev sahibi Deniz Kanat kiracısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Çıkan kavgada Oktay H, bıçakla Deniz Kanat'ı yaraladı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Deniz Kanat, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kaçan Oktay H. ise bir süre sonra bekçi ekiplerince yakalandı. Vücudunda yaralar bulunan Oktay H, tedavisi için Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

"SİNİRLERİME HAKİM OLAMADIM" DEDİ

Tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan Oktay H. adliyeye sevk edildi. Şüphenin, emniyetteki ifadesinde, kendisinin gürültü yaptığını öne süren ev sahibiyle yaşadıkları tartışmada, sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi. Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Deniz Kanat'ın cenazesi, Çiğli'deki Sasalı Mezarlığına getirildi. Kanat, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede Kanat'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ev sahibi kiracı tartışması kanlı bitti, Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

Ev sahibi kiracı tartışması kanlı bitti, Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

Ev sahibi kiracı tartışması kanlı bitti, Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

Ev sahibi kiracı tartışması kanlı bitti, Kiracısı tarafından öldürülen ev sahibinin cenazesi toprağa verildi

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