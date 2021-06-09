Ev sahibi olmak isteyenlere büyük müjde: Yeni projeler yolda! 388 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak hayal değil!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanlığında yürütülen projelerde, birçok ilde yeni haneler için imzalar atıldı. 388 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sunan TOKİ'nin İstanbul dahil olmak üzere tüm yeni projeleri haberimizde...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca duyurulan yeni konut projeleri, ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşları heyecanlandırdı. 388 liradan başlayan taksit imkanlarıyla, herkesin bütçesine ve ihtiyaçlarına uygun evleri sunan TOKİ'nin duyurduğu projeler arasında hem başvuru süreci devam eden hem de ihale aşamasında birçok yapı bulunuyor.
TOKİ İSTANBUL FİYATLARI
TOKİ'nin İstanbul'da uygulamaya geçeceği projesi Esenler ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. Kentsel dönüşüm kapsamına giren Esenler'de bin 25, Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut satışa çıkacak. Konut ihaleleri, 13 Ağustos'ta gerçekleşecek.
TOKİ BALIKESİR, BİTLİS, BOLU FİYATLARI
Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre, Balıkesir Manyas'ta ise başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler de 667 TL'den başlarken Bitlis Ahlat'ta ise başvuru sürecine yine 30 Haziran'a kadar sürecek. Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den başlıyor ve 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.
TOKİ BURDUR FİYATLARI
Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.
TOKİ KIRŞEHİR, KIRIKKALE, GİRESUN FİYATLARI
Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Taksitler 810 TL'den ve fiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor. Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor.
Giresun Güce ilçesinde yer alan projede ise taksitler 388 TL'den başlıyor. 116 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut satışının yapılacağı projede başvuru süreci 14 Haziran'da başlayacak.
TOKİ SİİRT, IĞDIR, EDİRNE
TOKİ Nevşehir’de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz’da ihaleye çıkacak. Siirt’te ise 252 konut için 21 Haziran’da ihale düzenleyecek. Iğdır ve Edirne’de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır’da 337 konut ve Edirne’de ise 221 konut hedefliyor.
TOKİ KONYA, YOZGAT, TRABZON, ESKİŞEHİR
Konya’da 396 konut ve Yozgat’ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ’nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran’da Trabzon’da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir’de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz’da ise Hatay’da 464 konut için ihaleye çıkılacak.
TOKİ KOCAELİ, AYDINİ KÜTAHYA, SİNOP, HATAY, MANİSA, BURDUR
6 ve 7 Temmuz’da ise Kocaeli’de 1506 konut için ihale gerçekleştirilecek. Aydın Efeler’deki 198 konutun ihalesi 8 Temmuz’da yapılacak. Kütahya’da 495 konut için 9 Temmuz’da ihaleye çıkılırken, 12 Temmuz’da Sinop’ta 317 konut, 13 Temmuz’da Hatay’da 486 konut, yine 13 ve 14 Temmuz’da Manisa’da 1346 konut ve Burdur’da 26 Temmuz’da 143 konut için ihale düzenlenecek.
TOKİ AFYON, DENİZLİ, ŞANLIURFA, KARS, ARDAHAN, MERSİN
Afyon’da 26 ve 27 Temmuz’da toplam 1227 konut ve Denizli’de 26-27 Temmuz’da 558 konut için ihale düzenlenecek. Şanlıurfa’da 28-29 Temmuz’da düzenlenecek ihaleler 758 konutu kapsayacak. Kars’taki 28 Temmuz’daki ihale ise 202 konut için yapılacak. Ardahan’da 29 Temmuz’da 315 konut için, Mersin’de 30 Temmuz’da 415 konut için ihale düzenlenecek.
AĞUSTOS AYI TOKİ İHALELERİ
- Mersin 415 konut 30 Temmuz
- Gaziantep 912 konut 2 Ağustos
- Bolu 139 konut 2 Ağustos
- Gaziantep 786 konut 3 Ağustos
- Karaman 317 konut 4 ağustos
- Gaziantep 719 konut 4 Ağustos
- Balıkesir 558 konut 5 Ağustos
- Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos
- Balıkesir 506 konut 9 Ağustos
- Balıkesir 570 konut 10 Ağustos
- Balıkesir 726 konut 11 Ağustos
- Çankırı 134 konut 11 Ağustos
- Ankara 185 konut 12 Ağustos
- Bursa 690 konut 13 Ağustos
- Ordu 170 konut 16 Ağustos
- Eskişehir 205 konut 19 Ağustos
- Kayseri 572 konut 20 Ağustos
- Ankara 413 konut 23 Ağustos
- Kayseri 770 konut 25 Ağustos
KURA VE TESLİM TARİHLERİ
- ADANA SEYHAN SARIHULAR 1. ETAP 860 ADET KONUT : 16 Haziran
- ADANA YÜREĞİR KIŞLA MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 772 KONUT, 43 İŞYERİ: 16 Haziran
- AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAH. (ZAFER MAH.) 807 ADET KONUT: 16 Haziran
- AMASYA MERZİFON 256 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran
- ANKARA MAMAK KUSUNLAR 1374 ADET KONUT: 16 Haziran
- ANKARA MAMAK GÜLSEREN MAH. 2. ETAP 1312 KONUT: 16 Haziran
- ANKARA ÇUBUK AŞAĞIÇAVUNDUR 484 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 628 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran
- KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 630 ADET KONUT (KUZEYKENT): 16 Haziran
- KUZEY ANKARA KENT GİRİŞİ 10.ETAP 824 KONUT, 2 AD. TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran
- ANKARA MAMAK KUSUNLAR 2. ETAP 1472 KONUT, TİC. MER. : 16 Haziran
- ANKARA GÖLBAŞI İNCEK 2. ETAP 1585 KONUT, TİC. MER., 3 BÜFE : 16 Haziran
- ANKARA HAYMANA 196 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran
- ANKARA YAPRACIK 6. BÖLGE 488 KONUT : 16 Haziran
- ANTALYA MERKEZ SÜTÇÜLER 1. BÖLGE 336 KONUT : 16 Haziran
- BALIKESİR İLİ 2.ETAP 2. BÖLGE 480 ADET KONUT : 16 Haziran
- BATMAN KUYUBAŞI 3.BÖLGE 606 ADET AFET KONUTLARI : 16 Haziran
- BİLECİK SÖĞÜT KAYHAN MAHALLESİ 117 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ : 16 Haziran
- BİLECİK İLİ MERKEZ 176 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- BİLECİK OSMANELİ 1.BÖLGE 192 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ : 16 Haziran
- BURDUR İLİ BUCAK İLÇESİ 228 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- BURDUR İLİ, GÖLHİSAR İLÇESİ 2. ETAP, YUSUFÇA MAHALLESİ'NDE 154 ADET KONUT, 1 ADET CAMİ, ARITMA TESİSİ: 16 Haziran
- ÇORUM İLİ, DODURGA İLÇESİ, ESENTEPE MAHALLESİ 2. ETAP 158 ADET KONUT, 1 DÜKKANLI TİCARET: 16 Haziran
- DENİZLİ İLİ ÇARDAK İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 187 ADET KONUT, 1 ADET 5 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran
- DENİZLİ ÇİVRİL YUKARI MAHALLESİ 330 ADET KONUT VE 2 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran
- DENİZLİ TAVAS KIZILCABÖLÜK MAHALLESİ 110 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE, YENİMAHALLE MAHALLESİ 114 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran
- DİYARBAKIR KAYAPINAR ÜÇKUYU MAHALLESİ 720 ADET KONUT (ÇŞB PROTOKOL) : 16 Haziran
- EDİRNE KEŞAN BEYENDİK BELDESİ 456 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- ERZİNCAN İLİ, ÇUKURKUYU İLÇESİ, BULUTLU MAHALLESİ 2 .ETAP 196 ADET KONUT, 1 ADET SOSYAL TESİS, 1 ADET TİCARET MERKEZİ VE 1 ADET BÜFE: 16 Haziran
- ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ MAHALLESİ 484 ADET KONUT: 16 Haziran
- ESKİŞEHİR TEPEBAŞI AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ 1265 KONUT, 2 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL KUZEYŞEHİR PROJESİ 4.ETAP 439 KONUT: 16 Haziran
- GİRESUN İLİ BULANCAK İLÇESİ 2.ETAP 228 ADET KONUT: 16 Haziran
- HATAY İLİ ALTINÖZÜ İLÇESİ KARSU MAHALLESİ 384 ADET KONUT: 16 Haziran
- ISPARTA GÖNEN 128 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- İSTANBUL TUZLA 3.ETAP 1360 ADET KONUT: 16 Haziran
- İSTANBUL İLİ, BAKIRKÖY İLÇESİ, ZEYTİNLİK MAH. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI PROJESİ (YALI ATAKÖY) : 16 Haziran
- İSTANBUL KAĞITHANE SEYRANTEPE MAH. 193 KONUT AVANGART PROJESİ: 16 Haziran
- İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYAŞEHİR 22.BÖLGE 862 ADET KONUT, : 16 Haziran
- İSTANBUL İLİ BAŞAKŞEHİR İLÇESİ HOŞDERE MAH. 353 (344) ADET KONUT VE 8 ADET DÜKKAN: 16 Haziran
- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA SARIGÖL VE YENİDOĞAN MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 796 ADET KONUT, 13 ADET DÜKKAN: 16 Haziran
- İZMİR ÇİĞLİ 668 ADET KONUT: 16 Haziran
- KARABÜK İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BELEN MAHALLESİ 1144 ADET KONUT, : 16 Haziran
- KAYSERİ İLİ İNCESU İLÇESİ 5.ETAP SÜKSÜN/ZAFER MAHALLESİ 108 ADET KONUT VE 1 ADET CAMİ: 16 Haziran
- KIRŞEHİR KAMAN 228 AD KONUT, 25 AD KONUT ALTI DÜKKAN, 1 AD PAZAR ALANI VE AVM: 16 Haziran
- KOCAELİ ŞEKERPINAR 1.BÖLGE 476 ADET KONUT: 16 Haziran
- KONYA MERAM GÖDENE MAHALLESİ 804 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZ-OFİS BİNASI: 16 Haziran
- KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ 94 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- KÜTAHYA EMET 219 ADET KONUT VE 1 ADET BÜFE İŞİ: 16 Haziran
- KÜTAHYA TAVŞANLI DAĞÇEŞME MAHALLESİ, 118 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ İŞİ: 16 Haziran
- MALATYA MERKEZ KONAK MAHALLESİ 590 ADET KONUT: 16 Haziran
- MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ HOCA AHMET YESEVİ MAH. 1.ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 383 ADET KONUT, 6 ADET DÜKKAN, : 16 Haziran
- MANİSA YUNUSEMRE AKGEDİK MAHALLESİ 2. ETAP 2. KISIM 775 ADET KONUT VE 9 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran
- MANİSA İLİ, KIRKAĞAÇ İLÇESİ, SARIAĞA MAHALLESİ 234 ADET KONUT, 1 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- NİĞDE BOR 4.ETAP 208 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- NİĞDE EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖN. PROJESI 2. ETAP 1. BÖLGE 853 KONUT: 16 Haziran
- NİĞDE İLİ MERKEZ EFENDİBEY MAH. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 3. ETAP 3 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- NİĞDE İLİ ULUKIŞLA İLÇESİ KILAN MAHALLESİ 105 ADET TARIMKÖY KONUTU VE 1 ADET 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- OSMANİYE İLİ BAHÇE İLÇESİ 135 ADET KONUT VE 1 ADET 3 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- OSMANİYE YAVERİYE 1.ETAP 482 KONUT TİCARET MERKEZİ) : 16 Haziran
- RİZE İLİ GÜNEYSU İLÇESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 1. ETAP 93 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN: 16 Haziran
- RİZE MERKEZ HAMAMDERESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 759 (753) ADET KONUT, 1 ADET AVM: 16 Haziran
- ADAPAZARI KORUCUK 3. ETAP 800 ADET KONUT: 16 Haziran
- SAMSUN İLİ ÇAY MAHALLESİ 422 ADET KONUT: 16 Haziran
- SAMSUN İLKADIM KIRAN MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 953 KONUT İŞİ: 16 Haziran
- SAMSUN VEZİRKÖPRÜ NALBANTLI MAH.İ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 504 ADET KONUT, 16 ADET DÜKKAN VE 5 ADET TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- SİİRT BAYKAN VEYSEL KARANİ (ZİYARET) BELDESİ KENTSEL DÖN. PROJESİ 55 (59) KONUT, 145 (133) ADET DÜKKAN: 16 Haziran
- SİVAS MERKEZ YENİMAHALLE 762 ADET KONUT: 16 Haziran
- ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 616 ADET KONUT VE TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- TOKAT MERKEZ DEDELİ MAHALLESİ 436 ADET KONUT: 16 Haziran
- TRABZON BEŞİKDÜZÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ, 1. ETAP 2. BÖLGE 142 KONUT VE 51 DÜKKAN: 16 Haziran
- UŞAK MERKEZ TABAKHANE 216 ADET KONUT: 16 Haziran
- UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 2. ETAP 797 ADET TİCARİ BİRİM İŞİ: 16 Haziran
- UŞAK MERKEZ KENTSEL YENİLEME PROJESİ 1. ETAP 1051 ADET KONUT VE 126 ADET DÜKKAN İŞİ: 16 Haziran
- YOZGAT BOĞAZLIYAN 320 ADET KONUT, TİCARET MERKEZİ: 16 Haziran
- ZONGULDAK MERKEZ ÜZÜLMEZ TTK LOJMANLARI 1.ETAP 766 ADET KONUT, 4 ADET TİCARET MERKEZİ