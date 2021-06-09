Ev sahibi olmak isteyenlere büyük müjde: Yeni projeler yolda! 388 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak hayal değil!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca duyurulan yeni konut projeleri, ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşları heyecanlandırdı. 388 liradan başlayan taksit imkanlarıyla, herkesin bütçesine ve ihtiyaçlarına uygun evleri sunan TOKİ'nin duyurduğu projeler arasında hem başvuru süreci devam eden hem de ihale aşamasında birçok yapı bulunuyor.

TOKİ İSTANBUL FİYATLARI

TOKİ'nin İstanbul'da uygulamaya geçeceği projesi Esenler ve Tuzla ilçelerinde yapılacak. Kentsel dönüşüm kapsamına giren Esenler'de bin 25, Tuzla'da ise Aydınlı Mahallesi'nde 508 konut satışa çıkacak. Konut ihaleleri, 13 Ağustos'ta gerçekleşecek.

TOKİ BALIKESİR, BİTLİS, BOLU FİYATLARI

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre, Balıkesir Manyas'ta ise başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam edecek. Fiyatlar 136 bin TL'den ve taksitler de 667 TL'den başlarken Bitlis Ahlat'ta ise başvuru sürecine yine 30 Haziran'a kadar sürecek. Bolu Seben ilçesindeki konutlarda fiyatlar 138 bin 800 TL'den başlıyor ve 462 TL taksitlerle konut sahibi olunuyor. Yine başvuru süreci 30 Haziran'a kadar devam ediyor.

TOKİ BURDUR FİYATLARI

Burdur Karaman ilçesinde yer alan konutlar için 1 Haziran'da başvuru süreci başladı ve 11 Haziran'a kadar sürecek. Fiyatların 128 bin TL'den başladığı projede taksitler 429 TL'den başlangıç gösteriyor. Burdur Merkez'de yer alan projede 14 Haziran'da başvurular başlayacak. Fiyatların 210 bin TL'den başladığı projede taksitler 933 TL'den başlıyor.

TOKİ KIRŞEHİR, KIRIKKALE, GİRESUN FİYATLARI

Kırşehir Merkez'de yer alan projede başvurular 30 Eylül'e kadar sürecek. Taksitler 810 TL'den ve fiyatlar ise 165 bin TL'den başlıyor. Kırıkkale Merkez'de yer alan projede ise başvuru süreci ay sonu sona erecek. 111 bin TL'den fiyatların başladığı projede 180 ay vadeyle taksitler 560 TL'den başlıyor.

Giresun Güce ilçesinde yer alan projede ise taksitler 388 TL'den başlıyor. 116 bin TL'den başlayan fiyatlarla konut satışının yapılacağı projede başvuru süreci 14 Haziran'da başlayacak.

TOKİ SİİRT, IĞDIR, EDİRNE

TOKİ Nevşehir’de 549 konut için 18 Haziran, 6 Temmuz ve 16 Temmuz’da ihaleye çıkacak. Siirt’te ise 252 konut için 21 Haziran’da ihale düzenleyecek. Iğdır ve Edirne’de 2 ihale gerçekleştirecek TOKİ, Iğdır’da 337 konut ve Edirne’de ise 221 konut hedefliyor.

TOKİ KONYA, YOZGAT, TRABZON, ESKİŞEHİR

Konya’da 396 konut ve Yozgat’ta 301 konut için ihaleye çıkacak TOKİ’nin düzenleyeceği ihale tarihi ise 24 Haziran. Öte yandan 29 Haziran’da Trabzon’da 53 konut için ihaleye çıkılacak. 2 Temmuz tarihinde Eskişehir’de 126 konut için ihaleye ve 5 Temmuz’da ise Hatay’da 464 konut için ihaleye çıkılacak.

TOKİ KOCAELİ, AYDINİ KÜTAHYA, SİNOP, HATAY, MANİSA, BURDUR

6 ve 7 Temmuz’da ise Kocaeli’de 1506 konut için ihale gerçekleştirilecek. Aydın Efeler’deki 198 konutun ihalesi 8 Temmuz’da yapılacak. Kütahya’da 495 konut için 9 Temmuz’da ihaleye çıkılırken, 12 Temmuz’da Sinop’ta 317 konut, 13 Temmuz’da Hatay’da 486 konut, yine 13 ve 14 Temmuz’da Manisa’da 1346 konut ve Burdur’da 26 Temmuz’da 143 konut için ihale düzenlenecek.

TOKİ AFYON, DENİZLİ, ŞANLIURFA, KARS, ARDAHAN, MERSİN

Afyon’da 26 ve 27 Temmuz’da toplam 1227 konut ve Denizli’de 26-27 Temmuz’da 558 konut için ihale düzenlenecek. Şanlıurfa’da 28-29 Temmuz’da düzenlenecek ihaleler 758 konutu kapsayacak. Kars’taki 28 Temmuz’daki ihale ise 202 konut için yapılacak. Ardahan’da 29 Temmuz’da 315 konut için, Mersin’de 30 Temmuz’da 415 konut için ihale düzenlenecek.

AĞUSTOS AYI TOKİ İHALELERİ

Mersin 415 konut 30 Temmuz

Gaziantep 912 konut 2 Ağustos

Bolu 139 konut 2 Ağustos

Gaziantep 786 konut 3 Ağustos

Karaman 317 konut 4 ağustos

Gaziantep 719 konut 4 Ağustos

Balıkesir 558 konut 5 Ağustos

Kocaeli 1105 konut 5 Ağustos

Balıkesir 506 konut 9 Ağustos

Balıkesir 570 konut 10 Ağustos

Balıkesir 726 konut 11 Ağustos

Çankırı 134 konut 11 Ağustos

Ankara 185 konut 12 Ağustos

Bursa 690 konut 13 Ağustos

Ordu 170 konut 16 Ağustos

Eskişehir 205 konut 19 Ağustos

Kayseri 572 konut 20 Ağustos

Ankara 413 konut 23 Ağustos

Kayseri 770 konut 25 Ağustos

KURA VE TESLİM TARİHLERİ