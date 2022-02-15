Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! TOKİ'den sıfır faizli konut kredisi! Milyonlarca kişinin hayali kendilerine ait bir evlerinin olması. Bu hayali TOKİ gerçekleştiriyor. TOKİ faizsiz konut kredisi kampanyasını duyurdu.

1 18 2022 yılında 241 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanacağı belirtildi.