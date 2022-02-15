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  3. Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! TOKİ'den sıfır faizli konut kredisi!

Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! TOKİ'den sıfır faizli konut kredisi!

Milyonlarca kişinin hayali kendilerine ait bir evlerinin olması. Bu hayali TOKİ gerçekleştiriyor. TOKİ faizsiz konut kredisi kampanyasını duyurdu.

Ev sahibi olmak isteyenlere fırsat! TOKİ'den sıfır faizli konut kredisi! 1118

2022 yılında 241 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi desteği sağlanacağı belirtildi.