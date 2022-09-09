Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesi için konuştu: Müjdeleri art arda sıraladı!

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği TOKİ projesi hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna Hersek'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Türkiye'ye dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin açıklayacağı sosyal konut projesi hakkında konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZA EV SAHİBİ OLABİLME KOLAYLIĞI SUNUYORUZ"

13 Eylül'de detayları açıklanacak olan kampanyanın vatandaşları olumlu istikamette etkileyeceğine inandıklarını belirten Erdoğan, sadece konut projesi olmadığını arsa projelerinin de olduğunu ifade etti.

Genç, emekli, engelli, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacağını söyleyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

" 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içeriyor. İcabında vatandaş 'Ben kendim yapacağım” diyorsa, onlara da 'Buyur kardeşim, 100 bin arsa var, kendin de yapabilirsin' diyoruz. Ayrıca 10 bin sanayi sitesiyle vatandaşımıza kendi işini kurma imkanı da sağlanacak. Gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve gazilere yönelik özel kontenjanlar olacak. Vatandaşlarımıza böylece ev sahibi olabilme kolaylığı sunuyoruz. Bunlarla birlikte inanıyoruz ki yüksek kira bedeli almak suretiyle korsanlık yapanlar da burada en büyük darbeyi yiyeceklerdir."

BAKAN KURUM DA DETAYLARI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan sosyal konut projesi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlara başvuru yapma şartına ilişkin olarak," İstanbul'da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanlar TOKİ'ye başvurabilecek, 240 aya kadar vade imkanı olacak." demişti.

Bakan Kurum konut almak isteyenlere özel kontenjanlar ayrılacağını ifade ederek şunları söylemişti:

"30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler."

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