Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber: 150 konut satışa çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentsel dönüşüm için önemli bir adım olan konut yapımıyla ilgili haberi paylaştı. Yüce, ilk etapta inşa edilecek 240 konuttan 150 tanesini yakında uygun ödeme şartlarıyla satışa sunacaklarını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm için ilk somut adımını KONUT AŞ ile attı. Şehirde güçlü yapıların inşası, düzenli yerleşim bölgelerin oluşturulması ve konut arzı sorununu çözmek gayesiyle kurulan ve meclis onayıyla faaliyete alınan projede ilk aksiyon alınıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merakla beklediği detayları açıklayan Yüce, güzel haberi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda verdi. KONUT AŞ'nin ilk konut projesinin Korucuk Park civarında başlayacağını ve 240 adet konuttan oluşacağını ifade etti. Yüce, Sakarya'da düzenli ve depreme dayanıklı yaşam alanları inşa ederek dönüşüm için güçlü bir adım attıklarına vurgu yaptı. Ayrıca bu konutların 150'sinin yakında uygun şartlarda satışa sunulacağı haberini veren Yüce, ödeme konusunda ise yüzde 25 peşin 120 ay vade, 4 adet ara ödeme, peşin ödemelerde yüzde 10 indirim gibi imkanların sunulacağını söyledi.

"TOKİ mantığıyla ilerleyeceğiz"

Çalışmanın detaylarını anlatan Yüce, "İlk projemize nasipse başlıyoruz. Korucuk'ta 240 adet konut inşa edeceğiz. 150'sini hemen satışa hazırlayıp 90 tanesini ise maliyetler için değerlendireceğiz. Konutlarımızın yarısı 3+1 ve yarısı da 2+1 olacak. Brüt 140 ve 110 metrekare şeklinde olacaklar. TOKİ mantığıyla ilerleyeceğiz. Bu ev sahibi olmayı düşünen tüm hemşerilerimiz için önemli bir fırsat olacak. Talebe göre satış yapacağız. Talep fazla olursa noter huzurunda kura çekimiyle hak sahiplerini belirleyeceğiz. Ön kayıtlarımız belirteceğimiz tarihlerde alınmaya başlanacak" dedi.

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"Bu proje bir başlangıç olacak"

Sakarya'da düzenli ve depreme dayanıklı yerleşim alanlarının inşası için örnek bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Yüce, "İnşaat sektöründe görev yapan arkadaşlarımız var ve onların görüşlerini alıyoruz. Sistemin son aşamasına gelmiş olduk. Günü belirleyip erken tarihte satışları gerçekleştireceğiz. Bu proje bir başlangıç olacak ve artarak devam edecek. Sakarya'daki konut arzına bir nebze de olsun çözüm olmak istiyoruz. Ayrıca bu adım kentsel dönüşüm için önemli bir örnek olacak. Düzenli yerleşim bölgelerinde, depreme dayanıklı yerleşim alanları oluşturarak Sakarya'mızı geleceğine güvence olmak arzumuzdur" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)