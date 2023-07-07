Ev sahibi olmayan kalmayacak! TOKİ 1000 TL'si olana ev satıyor: Başvuru tarihine dikkat

Cebinde 1000 TL'si olan herkes, 21 Temmuz tarihine kadar TOKİ'den 1+1 ev sahibi olma fırsatına sahip olabilir. İşte detaylar...

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Ev sahibi olmayan kalmayacak! TOKİ 1000 TL'si olana ev satıyor: Başvuru tarihine dikkat

Milyonlarca insanın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürecek müjdeli haber, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından duyuruldu. TOKİ'nin yeni satış duyurusuyla birlikte, cebinde 1000 TL'si olan herkes ev sahibi olma fırsatına sahip olacak. İşte detaylar...

Ev fiyatlarının hızla yükseldiği günümüzde, TOKİ, tüm vatandaşları ev sahibi yapma misyonuyla harekete geçti. 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi çeşitli ev tipleri sunan TOKİ, yeni bir satış duyurusuyla dikkatleri üzerine çekti.

BAŞVURU ŞARTLARI

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Türkiye'de ev sahibi olma hayali kuranlara müjdeli bir haber geldi. Cebinde 1000 TL'si olan herkes, TOKİ'nin sağladığı fırsatlarla 1+1 bir eve sahip olabilecek. Başvuruların 17 Temmuz'da başlayıp 21 Temmuz'da sona ereceği bu kampanya, 21 Temmuz tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmek isteyenlere büyük bir fırsat sunuyor.

Karaman Merkez Kırbağı projesinde gerçekleştirilecek başvurular, Halk Bankası aracılığıyla kabul edilecek. 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak kura çekimi ile projedeki ev sahipleri belirlenecek. Konut bedellerinin en düşüğü 597 bin 990 TL, en yükseği ise 629 bin 450 TL olarak belirlenen bu projede, ev sahibi olmak için yüzde 25 peşinat ödemesi yapılması gerekiyor. Peşinat bedelleri 149 bin 497 TL'den başlayıp 157 bin 362 TL'ye kadar çıkarken, taksitler aylık 2 bin 491 TL ile 2 bin 622 TL aralığında olacak şekilde belirlendi. Ayrıca projede 180 ay vadeli ödeme seçeneği sunuluyor.

Başvuru yapmak isteyenlerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. T.C. vatandaşı olmak, başvurulan projenin bulunduğu şehir sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet etmek veya il nüfusuna kayıtlı olmak, daha önce TOKİ'den konut almamış olmak ve tapuda kayıtlı bir konuta sahip olmamak bu şartlar arasında yer alıyor.

TOKİ'nin ev sahibi olmak isteyenlere sunduğu bu kampanya, düşük peşinat ve uygun taksitlerle hayallerin gerçekleşmesine olanak tanıyor. Ev sahibi olma hedefi olan herkesin başvuruda bulunabileceği bu kampanya, ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

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