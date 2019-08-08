Ev sahibi, parasını alamadığı kiracısı tarafından darbedildi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir süredir ev kirasını alamayan ev sahibi, tartıştığı yabancı uyruklu kiracıları tarafından darbedildi. Mahallelinin tepki göstermesi üzerine aile evden tahliye edildi.

Çamkule Mahallesi 4720 Sokak'taki evini yabancı uyruklu bir aileye kiralayan ev sahibi, bir süredir kirayı alamadı. Bunun üzerine, aileyle konuşan ev sahibi kira borcunun ödenmemesi halinde evden çıkartacağını belirterek bir hafta süre verdi. Ancak bu süre içerisinde aile, ödeme yapmadı. Ev sahibi, bugün saat 01.00 sıralarında eve gitti, kirayı istedi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada ev sahibi darbedildi. Hafif yaralanan ev sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ev sahibine ayakta müdahale edildi.

​Olayı duyan mahalle sakinleri, ailenin evine girmek istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Aile evden tahliye edildi.

Aileden bir kişi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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DHA