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  3. Ev sahibinin elleri ile ayaklarını bağlayan gaspçılar yakalandı (2)

Ev sahibinin elleri ile ayaklarını bağlayan gaspçılar yakalandı (2)

İzmir'in Torbalı ilçesinde, M.İ.'nin evine girip, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, 7 bin 300 TL'sini, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını gasbeden ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden N.Y. ve C.Ç., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ev sahibinin elleri ile ayaklarını bağlayan gaspçılar yakalandı (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmir'in Torbalı ilçesinde, M.İ.'nin evine girip, ellerini ve ayaklarını bağlayarak, 7 bin 300 TL'sini, 2 cep telefonunu ve kredi kartlarını gasbeden ve polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden N.Y. ve C.Ç., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA




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