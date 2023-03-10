Ev sahipleri bunu yaparsa devlet yakasına yapışacak! Tam 45.000 konut için düğmeye basıldı

Son dönemlerde sık sık artan ve deprem felaketi sonrasında fahiş şekilde yükseltilmeye başlanan ev kiraları sonrasında devlet alınacak tedbirleri tek tek açıkladı. Peki hangi cezalar verilecek? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FAHİŞ KİRA YÜKSELTEN EV SAHİPLERİNE CEZA

6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili derinden etkileyen büyük deprem felaketi sonrasında 13.5 milyon vatandaş depremden doğrudan etkilendi. Deprem sebebiyle evlerini kaybeden ve başka şehirlere göç etmek zorunda kalan vatandaşlar diğer illerde hem kiralık ev bulmakta zorlanıyor hem de fırsatçı ev sahiplerinin fahiş kira yükseltmeleriyle yüz yüze kalıyor. Deprem felaketi sonrasında birçok vatandaş sosyal medya üzerinden yapılan yüksek zamlar ile ilgili şikayet oluşturmaya başladı. Fahiş kira artışı yapan ve satılık ev fiyatlarını yükselten ev sahipleri ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi. Fahiş kira artışı yaptığı tespit edilen ev sahipleri için düğmeye basıldı ve tespit edilen evler Ticaret Bakanlığı'na bildirilerek cezalarla karşı karşıya kalacak.

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HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI FAHİŞ KİRA ARTIŞLARINA DUR DİYECEK

2021 senesinden itibaren yükselişe geçen ev kira artışları deprem felaketi sonrasında iyice hız kazandı. Ancak depremzede vatandaşların ev tutmakta zorlanması Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Şehirlerinden ayrılmak ve başka şehirlerde yeni yaşamlarını inşa etmeye çalışmak zorunda kalan vatandaşlar için tespit çalışmaları başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre deprem felaketinden sonra fahiş fiyat artışı yapan ev sahiplerinin denetleneceği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Depremden zarar gören vatandaşlarımıza kira desteği veriyoruz. Bazı vatandaşlarımız deprem illerinden ayrılıp farklı şehirlerde ev kiralıyor. Depremzede vatandaşlarımızın gittiği illerde kiralık ve satılık evlerdeki fiyat artışlarını takip ediyoruz. Ülkede yaptığımız deprem felaketi sonrasında tespit çalışmaları neticesinde 37 bin 367 satılık, 7 bin 363 kiralık ev artışı görüldü. Öğrendiğimiz bu bilgileri Ticaret Bakanlığı ile paylaşıyoruz. Böyle mağduriyetler yaşanmaması için CİMER, VİMER ya da ALO 189 hattından şikayet oluşturmalarını rica ediyoruz.'

