Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Yanlış Yapana Büyük Ceza Kapıda! İşte Yeni Şartlar

Ev sahipleri ve kiracıların anlaşamadığı konuların başında kira artış oranı geliyor. Hangi oranda kira artış yapılması gerektiğine dair tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Ev Sahipleri Ve Kiracılar Dikkat! Yanlış Yapana Büyük Ceza Kapıda! İşte Yeni Şartlar

Son zamanlarda artan kira fiyatlarından dolayı ev sahibi olanlar ve o evde oturan kiracılar birbirleriyle anlaşmazlığa düşüyorlar. Söz konusu gündemde kiralara yüzde kaç oranında zam yapılacağı araştırılır oldu. Her ay enflasyon rakamlarını gittikçe yükselmesi neticesi ile kira artış oranları da bu doğrultuda yükseldi ve şu an için tüm illerde çok yüksek rakamlara kiralık daireler bulunuyor.

Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor ve gözler ise kira artış oranlarına çevriliyor. Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanması ile birlikte kira artış oranındaki belirsizlik de netlik kazanacak.

Kiralar Enflasyon Rakamlarına Göre Mi Netlik Kazanıyor

Enflasyon rakamlarının her ay daha fazla seviyelerde yükselmesinden sonra kiracılar kiralarını ödeyemez duruma geldi. Geçtiğimiz aylarda kira artış oranlarının belirli oranlarda sabit tutulması ile ilgili bir karar alınmıştı. Bu kadar doğrultusunda kira artış oranları 1 Temmuz 2023 tarihine kadar %25’ten fazla yapılamayacağı duyurulmuştu.

Mart ayı enflasyon verileri baz alınarak tüketici fiyat endeksi Mart ayında geçen aya göre %50,51 bir ay önceki aya göre ise %2.29 oranlarında artış yaşanmıştı. Yıllık fazla bakıldığında enflasyon rakamlarının %51.35 aylık enflasyon rakamlarının ise %2.86 oranlarının gelmesi Ümit edilirken Şubat ayında ise yıllık enflasyon yüzde 55.18 aylık bazda bakıldığında da %3.15 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon rakamları Türkiye istatistik kurumu tarafından 3 Nisan 2023 tarihinde açıklanırken geçtiğimiz senede kira artış oranları konusunda %25’lik bir sınırlama geldiği biliniyor. 11 Haziran 2022 tarihinden 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında ev sahipleri kiracılara yüzde 25’ten fazla zam yapamıyordu. Ancak 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra kira artış oranlarının ne kadar olacağı ise netlik kazanmadı.

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