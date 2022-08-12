Ev sahipleri, yüksek fiyattan alıcı bulamadı, kiraları düşürdü! Türkiye'nin çoğu ilinde kira fiyatları düştü

Türkiye'de süregelen enflasyon ve pandemi, kira fiyatlarını da etkiledi. Kira fiyatlarının artmasıyla birlikte, özellikle İstanbul'da vatandaşların düşük fiyattan kiralık ev bulmaları zorlaştı. Ev sahipleri ise kiracı bulamayınca çözümü kira fiyatlarını düşürmekte buldu.

KİRA ARTIŞ HIZI AZALDI

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 153, son 4 yılda yüzde 250 artış gösteren kiralar nedeniyle adliyeler kira ve tahliye davaları ile dolarken beklenen düşüş kendini göstermeye başladı. Kiralar nisanda Türkiye genelinde yüzde 18,2’lik aylık değişimle zirve yapmıştı.

7 ŞEHİRDE KİRA FİYATLARI DÜŞTÜ

Ağustos ayı itibariyle Türkiye genelinde konut satış ve kira fiyatları artış hızı yavaşladı. İstanbul’un bazı ilçeleri ile Anadolu’da 7 kentte ise kiralar yüzde 4 ile 13 arasında düştü. Antalya’da kiralarda yüzde 7, Burdur’da yüzde 4, Çorum’da yüzde 8, İzmir’de yüzde 4, Mardin’de yüzde 8, Sinop’ta yüzde 13, Yalova’da yüzde 7 düştü.

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