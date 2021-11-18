Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı görev tanımı nedir, Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı ne iş yapar, Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Tanımı;

Ev tipi klima sitemlerini kurma, bakım ve onarımını yapma bilgi ve beceriye sahip nitelikli kişidir.

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Maaşları

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı maaşı ortalama aylık 5.550 - TL’dir. En düşük Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.450 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Ne İş Yapar?

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Müşteriden şikayet, arıza vb. konular hakkında bilgi almak,

c) Klimanın arıza nedeni ve yerini belirlemek için kontrolünü yapmak,

d) Tespit edilen arıza türüne göre malzeme temin etmek,

e) Arıza türlerine göre arızalı yere ait parçaları sökmek,

f) Klimanın elektriksel ve mekanik arızalarını gidermek,

g) Gazı biten klimanın gazını doldurmak,

h) Klimanın montaj edilecek yerini hazırlamak,

i) Klimaya ait boru ve kablo bağlantı işlemlerini yapmak

j) Klima sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak

k) Klimanın parçalarını temizlemek, yağlamak ve yerlerine tekrar monte etmek,

l) Montajı veya tamiri yapılan klimanın ayarlarını yapmak ve müşteriye gerekli tavsiyelerde bulunmak,

m) Yaptığı tamir ve bakıma göre maliyet hesabı çıkarmak,

n) Klimayı müşteriye teslim etmek

o) Kullanılan alet ve ekipmanların bakım ve temizliğini yapmak

p) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı mesleğinin meslek kodu 7127.04 olarak belirlenmiştir

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