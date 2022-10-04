Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi görev tanımı nedir, Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi ne iş yapar, Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi Tanımı;

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Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi Maaşları

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.20

Meslek Adı :

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Türk Gıda Mevzuatına uygun olarak hijyenik ev ortamında sofralık zeytinin üretimini yapabilme, sofralık zeytin üretimi için gerekli hammadde ile üretimde kullanılan, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel Hijyen Sağlamak

b) İşletme temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamak

c) Gıdaları muhafaza ilkelerin incelemek

d) Gıdaların üretiminde hijyeni sağlamak

e) Zeytinleri temizlemek

f) Kırma / çizme işlemlerini yapmak

g) Acılık gidermek

h) Fermantasyonu gerçekleştirmek

i) Dolgu malzemelerini hazırlamak

j) Yeşil zeytin çeşitlerini hazırlamak

k) Siyah zeytin çeşitlerini hazırlamak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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