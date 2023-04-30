Ev ve arsa tapusu olanlar dikkat! 31 Mayıs'a kadar bunu yapmayan 7.654 TL para ödeyecek!

Emlak sahipleri için ödemelerin başladığı haberi duyuruldu. Taşınmaz malı olan tüm kişiler, emlak vergisi ödemesi yapmakla yükümlüdür. Ancak, bazı durumlarda emlak vergisi muafiyeti hakkı tanınmaktadır. Tapusu olan ev hanımları, emekliler, şehitlerin dul eşleri ve yetimleri, engelliler ve işsiz kişiler, tek evi 200 metrekareden küçük olanlar emlak vergisi muafiyeti hakkına sahiptirler.

SON ÖDEME TARİHİ 31 MAYIS 2023





Emlak vergisi ödeme dönemi Mart ayında başladı ve son ödeme tarihi 31 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra ödeme yapmayanlara gecikme cezası uygulanacaktır. Emlak vergisi borcu olanlar, peşin veya 2 taksit halinde ödeme yapabilirler. İlk taksit ödeme tarihi 31 Mayıs 2023'tür, ikinci taksit ödeme tarihi ise Kasım ayında başlayacak ve 30 Kasım 2023'te sona erecektir.

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Son dönemde konut ve arsa fiyatlarındaki artış, emlak vergisi ödemelerini de arttırdı. Bu yıl yapılacak ödemeler, konut ya da arsanın satış fiyatına göre değişmektedir. Emlak vergisi tutarı 7.655 TL sınırını aştı ve isteyen kişiler ödemeyi tek seferde peşin yapabilirler.

Emlak sahiplerinin, emlak vergisi ödeme dönemine dikkat etmeleri ve zamanında ödeme yapmaları önemlidir. Aksi takdirde, cezalar ve gecikme zamlarıyla karşılaşabilirler.