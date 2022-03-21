Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri görev tanımı nedir, Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri ne iş yapar, Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Tanımı;

__

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2022 Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri Maaşları

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3142.52

Meslek Adı :

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsanlarla birlikte yaşayan kedi, köpek, balık, kaplumbağa ve papağan gibi ev hayvanları ile tıbbi ve biyolojik araştırmalarda kobay olarak kullanılan deney hayvanlarının yetiştirilmesinde, beslenmesinde ve üretiminde teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip meslek elemanıdır.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ev ve Deney Hayvanları Yetiştiriciliği Teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş yerinde plan, program ve iş organizasyonu yapmak,

b) İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş güvenliği önlemlerini almak,

c) Ev ve deney hayvanlarının bakımını ve beslenmesini yapmak.

d) Ev ve deney hayvanlarının üretimi ile ilgili çalışmalar yapmak.

e) Sağlıklı bir şekilde barınabilmeleri için gerekli ortamı hazırlamak.

f) Kafes, akvaryum gibi barınakların temizliği için gerekli bakımı yapmak veya yaptırmak.

g) Barınakların tamirini ve onarımlarını yaptırmak.

h) Ev ve deney hayvanlarını hastalıklardan korumak için önlemler almak.

i) Sorumlu olduğu hayvanların davranışlarını gözlemlemek.

j) Hayvanların ameliyata hazırlanmasında bilim adamlarına ve veteriner Hekimlere yardım etmek

. k) Ağız yoluyla ya da enjeksiyonla bu canlılara ilaç vermek

. l) Mesleki alandaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?