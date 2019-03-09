Ev yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen ev yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Azaplı köyünde Fikriye Tosun'a (94) ait 2 katlı evin alt katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında evin içinde bulunan Fikriye Tosun komşularından yardım istedi. Komşuları Kadir Suçağı, Fındık Sakine ve Ertuğrul Aygır evin içerisine girip yardım etmek istedikleri sırada dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından dumandan etkilenen kişiler sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikriye Tosun, Fındık Sakine ve Kadir Suçağı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA