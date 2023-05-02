Evalırken bunları bilmeyen yandı! Tapuyu tek seferde almak için bu şartlara dikkat!

Her yeni güne bir zam haberi ile uyandığımız bu dönemde vatandaşın en büyük sorunu artan kira artışları, yaşanılan artışların ardından vatandaşlar ev almaya yöneldi. Ev almak isteyenler uyar geldi. İşte detaylar…

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Evalırken bunları bilmeyen yandı! Tapuyu tek seferde almak için bu şartlara dikkat!

Ülke olarak yaşadığımız ekonomik sorunlarla mücadele etmeye çalışıyorken, ülkemiz çok büyük bir deprem felaketi yaşadı. Bu felaket sonrası vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanıyorlar. Birçok insan çareyi ev almakta buluyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşı bekleyen tehlikelere karşı uyarılar yapılıyor. Detaylar haberimizde…

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EV ALMADAN ÖNCE BU UYARILARI DİKKATE ALIN! TAPUDA SORUN YAŞAYABİLİRSİNİZ!

Özellikle yaşanılan büyük Kahramanmaraş depremlerinden bu yana küçük kat planlı müstakil evlere ve bahçeli müstakil evlere ilgi oldukça fazla. Bu alanda iş satışı yapan adresler satış işine ayak uyduramıyor ancak alanın uzmanları da bazı açıklamalarda bulundu.

Ülkemizde önce Covid-19 salgını sonra da yaşadığımız depremlerle birlikte çok sayıda vatandaşı etkileyen birçok değişiklik oldu.

Yapılan açıklamaya göre vatandaşlar uygun bir proje bulsa dahi bu alanda mutlaka araştırma yapmalı. Çünkü birçok kişi depremi yaşadıktan sonra konutlarından mağdur oldu.

ALICILAR BÜYÜK BİR YANILGI İLE KARŞILAŞIYOR

Depremin ardından birçok emlak firması yoğun ilgi gördü. Bu sektörde emlakçılık sektöründe faaliyet gösteren Master Türk Grubu bazı açıklamalarla gündeme geldi. Artan konut fiyatlarına paralel olarak ev almanın çok zorlaştığı belirtilirken, çoğu kişinin ülke genelinde bu durumu yarattığına dikkat çekiliyor.

Aynı zamanda yapılan açıklamada, birçok şirketin gerekli artış konusunda hemfikir olduğu ve bu şirketlerin sayısının arttığı kaydedildi. Ancak vatandaşların bu konuda dikkat etmesi gereken bir durum da kötü niyetli şikayetlerin oluşabileceği adreslerdir.

ÇEŞİTLİ UYARILAR VERİLDİ

Artan konut talebi ile TSKB tarafından çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu doğrultuda arazi, tarla gibi unsurlar ön plana çıkmaktadır. Talepte bulunanların ise bu seçenekler arasındaki temel farkları anlamaları gerekir. Çünkü mevcut duruma göre mülkiyet alanında yükümlülükler bulunmakta ve kişiler bu yükümlülükleri yerine getirdikten sonra yapı üzerinde hak sahibi olmaktadır.

Aynı zamanda tapuyu kimin alacağına dair herhangi bir kısıtlama olup olmadığı gibi detaylar kontrol edilmelidir. Bu, uyarıya kulak verilmesi gerektiğini vurgular. Ayrıca gayrimenkul alanında her şeyi satın alıyorsanız bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Evi satın alan kişinin bir hisse senedi varsa, her hissedar yasal olarak belirli bir miktar paraya sahiptir.

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