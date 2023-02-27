Evan Da Costa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evan Da Costa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evan Da Costa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evan Da Costa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evan Da Costa 7 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Lüksemburg,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Evan da Costa e Sousa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evan Da Costa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VFoot yapmaktadır. Evan Da Costa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Fola Esch futbol takımında oynamaktadır. CS Fola Esch takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Evan Da Costa'nin CS Fola Esch ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evan Da Costa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evan Da Costa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evan Da Costa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evan Da Costa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CS Fola Esch

Evan Da Costa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evan Da Costa şuan CS Fola Esch takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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