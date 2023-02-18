Evandro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evandro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evandro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evandro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evandro 14 Ocak 1997 tarihinde Messias şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Evandro da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evandro Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mike Barros yapmaktadır. Evandro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Evandro'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evandro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/evandrosilva09/

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Evandro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evandro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Evandro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evandro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2017 yılında Red Bull

23 Ekim 2017 yılında Coritiba FC

31 Temmuz 2018 yılında CSKA-Sofia

28 Temmuz 2020 yılında Fehérvár

17 Eylül 2021 yılında Proleter

31 Aralık 2021 yılında Fehérvár

13 Eylül 2022 yılında Radnicki 1923

Evandro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evandro şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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