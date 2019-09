Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

İSTANBUL (AA) - "Bring Me To Life" şarkısıyla hafızalarda yer edinen Grammy ödüllü müzik gurubu Evanescence, Volkswagen Arena'da sahne aldı.

Ünlü müzik grubu yeni yaklaşımların ve eski parçalarına yapılan yeni düzenlemelerin yer aldığı son albümleri "Synthesis" turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu.



Konserde "Imperfection", "Whisper", "Made of Stone", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi sevilen şarkıları seslendiren gruba dinleyiciler de eşlik etti.



Müziğinde rock, metal ve senfonik öğeleri birleştiren Evanescence'ın solisti Amy Lee, "İstanbul! Sizi yeniden görmek çok güzel. Bizi buraya, güzel ülkenize getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Kalbimde ve hayatımda olmanız benim için çok büyük bir onur. İstanbul her zamanki gibi dost ve mucizevi." diye konuştu.

Bu geceyi hiç unutmayacaklarını belirten Amy Lee, "Lost In Paradise" şarkısını seslendirmeden önce hayranlarına, "Bu şarkıyı yazdığımda çok üzgündüm ama hiç üzülmeseydim bugün burada olmazdık o yüzden benim için üzülmeyin." dedi.

Unutulmayan şarkılarından "Bring Me To Life" ve "My Immortal" ile kapanış yapan Evanescence, dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

- Evanescence

Müzisyen, şarkı yazarı Amy Lee ve gitaristi Ben Moody tarafından 1995'te kurulan Evanescence, 2003'te yayınlanan "Fallen" albümüyle kısa sürede çıkış yaparak listelerin başında yer almayı başardı.

Grup, ilk albümde yer alan "Bring Me To Life" parçasıyla 2004 Grammy Ödülleri'nde "En İyi Hard Rock Performansı" ödülünü alırken, 20 yıllık müzik kariyerleri boyunca "Bring Me To Life", "My Immortal", "Going Under", "Call Me When You’re Sober" ve "Lithium" gibi parçalarıyla rock sahnesinin klasikleri arasına girdi.

Evanescence, organik seslerin "synth"lerle bir araya geldiği, klasik müzik ve rock öğelerini barındıran dördüncü stüdyo albümleri "Synthesis"i 6 yıllık bir aranın ardından sevenleriyle buluşturdu.





Kaynak: AA