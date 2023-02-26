Evans Adomako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Adomako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evans Adomako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evans Adomako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evans Adomako 6 Eylül 1997 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Evans Adomako Wiredu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evans Adomako Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Evans Adomako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karela United FC futbol takımında oynamaktadır. Karela United FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Evans Adomako'nin Karela United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Evans Adomako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evans Adomako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evans Adomako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evans Adomako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında Gomel

6 Aralık 2017 yılında Phar Rangers

1 Temmuz 2018 yılında Rudar Velenje

21 Şubat 2019 yılında NK Dravograd

30 Haziran 2019 yılında Rudar Velenje

11 Temmuz 2019 yılında NK Dravograd

1 Ocak 2020 yılında Phar Rangers

20 Ekim 2020 yılında Asante Kotoko

22 Ağustos 2022 yılında Karela United

30 Haziran 2023 yılında Asante Kotoko

Evans Adomako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evans Adomako şuan Karela United FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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