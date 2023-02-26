Evans Ampofo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Ampofo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evans Ampofo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evans Ampofo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evans Ampofo 6 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evans Ampofo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evans Ampofo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Evans Ampofo'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evans Ampofo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evans Ampofo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evans Ampofo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evans Ampofo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evans Ampofo şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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