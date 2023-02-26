Evans Owusu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Owusu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evans Owusu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evans Owusu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evans Owusu 8 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evans Owusu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-One Agency yapmaktadır. Evans Owusu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Evans Owusu'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evans Owusu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evans Owusu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evans Owusu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evans Owusu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ekim 2018 yılında Asante Kotoko

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2021 yılında Liberty Prof.

27 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2022 yılında Gold Stars FC

Evans Owusu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evans Owusu şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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