Evans Rusike kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evans Rusike Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evans Rusike adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evans Rusike Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evans Rusike 13 Haziran 1990 tarihinde Chitungwiza şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evans Rusike Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LME-FA yapmaktadır. Evans Rusike, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swallows FC futbol takımında oynamaktadır. Swallows FC takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Evans Rusike'nin Swallows FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evans Rusike Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evans Rusike isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Evans Rusike Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evans Rusike futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Zimbabwe Saints

1 Ocak 2012 yılında Hwange FC

25 Temmuz 2015 yılında Maritzburg Utd.

30 Ocak 2018 yılında SuperSport Utd.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2022 yılında Sekhukhune

5 Ağustos 2022 yılında Swallows FC

Evans Rusike Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evans Rusike şuan Swallows FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Evans Rusike Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Black Rhinos FC, Dynamics Academy

Zimbabve takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 4 gol atmıştır.

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