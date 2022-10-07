Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler görev tanımı nedir, Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler ne iş yapar, Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler Tanımı;

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Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler Maaşı Ne Kadar? 2022 Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler Maaşları

Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8131.22

Meslek Adı :

Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Kimyasal Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Eriyikleri ve suspansiyonları, içindeki fazla suyunu alarak, konsantre hale getirmek üzere evaporatör tankları, vakum tencereleri veya benzeri cihazları çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Evaporatör Operatörü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tanka veya tencereye sıvı maddeyi pompalamak,

b) Gerekirse vakum pompalarını çalıştırarak tencerelerde vakum hasıl etmek,

c) Eveporatörün serpantin halindeki ısıtma borularına giden buhar miktarını ayarlayıp zaman zaman aletler kullanarak veya basit testler yaparak eriyiğin konsantrasyonunu kontrol etmek,

d) İstenilen eriyiği elde etmek için gereken hararet ve basınç ayarlarını yapmak,

e) Konsantre eriyiği, ayrıca ısıtılmak üzere evaporatörden pompalayıp çıkartmak,

f) Dinlendirme tankları, ilk ısıtma tankları, kondenserler ve soğutucular gibi yardımcı cihazlara da bakabilir. Tutkal, gliserin, glikoz veya kostik soda gibi solüsyonları muamele edebilir ve o suretle ayırt edilebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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