Evcil Hayvan Kuaförü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Evcil Hayvan Kuaförü görev tanımı nedir, Evcil Hayvan Kuaförü ne iş yapar, Evcil Hayvan Kuaförü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Evcil Hayvan Kuaförü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Evcil Hayvan Kuaförü Tanımı;

__

Evcil Hayvan Kuaförü Maaşı Ne Kadar? 2022 Evcil Hayvan Kuaförü Maaşları

Evcil Hayvan Kuaförü maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Evcil Hayvan Kuaförü maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Evcil Hayvan Kuaförü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5164.07

Meslek Adı :

Evcil Hayvan Kuaförü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ev Hayvanları Yetiştiricileri Ve Hayvan Bakıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan,tüy kesimi yapan, evcil hayvanı yıkayan, tırnak ve pati bakımı ile diğer bakımları yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetlerde bulunan nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Evcil Hayvan Kuaförü;

a) İş organizasyonu yapmak(çalışma ortamını hazırlamak,makine, donanım ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak, müşteri ilişkileri ve talepleri süreçlerini yürütmek, iş bitiminde donanım ve iş alanı temizliğini yapmak,

b) Tüy kesimi yapmak (kesim için hazırlık yapmak, ön kesim yapmak,yıkama sonrası tüye son şeklini vermek (rötuş yapmak), Kesim sonrası işlemleri yapmak,

c) Yıkama yapmak,

g) Tırnak ve pati bakımı yapmak,

h) Diğer bakımları yapmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?