Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5242.06

Meslek Adı :

Evcil Hayvan Ve Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Diğer Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Satış Tanıtım Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Çalıştığı işyerinde evcil hayvanlar ve hayvanlar için yem, mama, oyuncak, barınak, ilaç ve malzemelerin tanıtım ve satışını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Evcil Hayvan ve Malzemeleri Satış Elemanı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mağazada satış için bulundurulan kedi, köpek, kuş, balık, sürüngen hayvanların yiyeceklerini kontrol ederek günlük yem ve mamalarını vermek,

b) Müşterilerle ilgilenerek hayvanların bakımı, beslenmesi, hastalıkları ve kullanılan malzemeler hakkında bilgi vermek,

c) Mağazada bulunan her türlü evcil hayvanın tanıtım ve satışını yapmak,

d) Kafeslerin ve akvaryumların günlük bakım ve temizliklerini yapmak,

e) Veteriner hekimin önerileri doğrultusunda hayvanları parazitlere karşı ilaçlamak,

f) Akvaryumlara canlı,cansız süs bitkilerinin yerleştirilmesi, kum konulması,vb. gibi düzenlemeleri yapmak,

g) Akvaryumların su sıcaklık derecelerini kontrol etmek, gerekli sıcaklık ayarlamalarını yapmak,

h) Akvaryumlardaki balıkların kontrolünü yapmak hasta veya ölü balıkları tecrit etmek,

i) Kuş kafesleri,kedi-köpek taşıma kafesleri, hayvan oyuncakları ve aksesuarlarının,mama ve yemlerin satışını yapmak,

j) Vitrin ve rafları düzenlenmek,ürünlere ilişkin barkod/etiket kontrollerini yapmak, raflardaki eksilen ürünlerin yerine yenilerini koymak,

k) Ayda bir mağaza veya reyonun genel ilaçlamasını yapmak,

l) Çalıştığı yerin temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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