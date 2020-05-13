Evcil hayvanlara talep patladı

Korona virüs salgını dolayısıyla eve kapanan ve sıkılan vatandaşlar evcil hayvanlara yöneldi. Pet shop'lar ise taleplere yetişemiyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen korona virüs salgını sosyal hayatı alt üst ederken, virüsten korunmak için en etkili yöntem ise evden çıkmamak. Eve kapanan vatandaşlar ise can sıkıntısı yaşamamak için süs balıkları, papağan, köpek, kedi gibi hayvanları satın almak için pet shop'lara akın ediyor. Bir anda başlayan taleplere yetişmekte zorluk çeken pet shop'lar ise yeni ürün bulamıyor. Genelde yurt dışından gelen süs hayvanlarının fiyatı, sınırların kapalı olması dolayısıyla arttı.

"Yüzde 10 doluluk oranımız kaldı"

Yıllardır pet shop işleten İbrahim Ekinci doluluk oranlarının yüzde 10 olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık iki aydan beri ithalat ve ihracat kısıtlaması var. Durum böyle olunca iç piyasada üretilen balık türleri ve sayıları yetmiyor. Türkiye'de üretilen papağan, balık süs hayvanlarının üretimi çok zayıf, yüzde 70'i Avrupa'dan geliyor. Şu anda doluluk oranımız yüzde 10 kaldı" dedi.

"Vatandaş evde sıkıldığı için süs hayvanlarına yöneliyor"

Ekinci, vatandaşların evde sıkılıp süs hayvanlarına yöneldiğini belirterek, "Şu an çalışsak işimiz çok iyidir. Çünkü vatandaşlar evde canları sıkılıyor. Vatandaş evde kendine bir ortak, bir arkadaş, bir yoldaş arıyor. Tabi haliyle bize yöneliyorlar. Ancak yurt dışına bağımlıyız bu konuda ürünlerimizin yüzde 70'ini Avrupa'dan alıyoruz. Buralara ithalat olmadığı için ürün bulunmuyor. Çünkü Türkiye'de canlı hayvan türleri yeterince yok" şeklinde konuştu.

"Fiyatlar arttı"

İthalat olmaması dolayısıyla fiyatların da arttığını söyleyen Ekinci, "Türkiye'de yeterince canlı hayvan türleri yok. İthalatta virüsten dolayı kısıtlı, talepte artınca eldeki ürünler kıymete biniyor. Bu da fiyatlara yansıyor. Fiyatlarımız da artıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA