Evde alkol alıp uyudu, yatağında ölü bulundu

ANTALYA'da evinde bir yakınıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol alan Erol Tolaman (55), yatağında ölü bulundu.

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde Erol Tolaman, akrabası olan M.T ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar alkol aldıktan sonra uykuya daldı. Öğle saatlerinde uyanan M.T., Erol Tolaman'ı uyandırmak istedi. Tolaman'n hareketsiz bir şekilde yattığını fark eden M.T., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Tolaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tolaman'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA