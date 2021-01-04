Evde Bakım Aylığı ne kadar oldu 2021? Evde Bakım Maaşı ne kadar arttı?

Yeni yılda evde bakım maaşlarının zamlı halleri ödeme bekleyen vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Her ay belirlenen tarihlerde hesaplara yatan Evde Bakım aylığına 2021'de zam geldi. 2021 asgari ücretin değişmesiyle ihtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşı da arttı.

EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR OLDU 2021?

Maaşlar her ayın ortalarında il il hesaplara yatırılıyor. Vatandaşlar sorgulama işlemini e-Devlet ya da SMS üzerinden rahatlıkla yapabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

Evde bakım aylıkları 2021 yılında, 1,658,29 TL olarak vatandaşlara ödenecek.

E-DEVLET VE SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

SMS

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası ile alıyorsanız telefonunuza BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama yapabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilmektedir.

E-DEVLET

Aşağıdaki E Devlet linkine tıklayınız. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazıp tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar önünüze gelecektir. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki şartların vatandaşlarda taşınması gerekiyor;

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.