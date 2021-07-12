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Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? İşte yeni maaş tutarı

Yaşlı ve engelli vatandaşların bakım masraflarının karşılanmasına yönelik verilen evde bakım maaşı tutarlarında değişiklik oldu. Maaş fiyatlarında yaşanan değişiklik sonrasında Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? soruları internette en çok aratılan konular arasına girdi. İşte yeni maaş tutarı...

Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? İşte yeni maaş tutarı

Bakım masraflarının karşılanmasına yönelik olarak ödenen ve yaşlı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran bakım maaşlarında değişikliğe gidildi. Bunun üzerine bakım maaşı alanlar fiyatlar üzerinde araştırma yapmaya başladı. Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte yeni maaş tutarı...

Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? İşte yeni maaş tutarı

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2021 ? EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU TEMMUZ 2021? İŞTE YENİ MAAŞ TUTARI

Evde bakım maaşlarında değişikliğe gidildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, tarafından yapılan açıklamada temmuz ayı memur maaşlarında yapılan düzenlemenin detayları aktarıldı. Buna göre; sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım ücretinin 1.797 TL’ye, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin 1.259 TL’ye ve yaşlı aylığının da 828 TL’ye yükseldiği açıklandı.

Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? İşte yeni maaş tutarı

ÖDEMELERİN 13 MİLYARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Bakan Yanık açıklamasında, 2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1.4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini ifade etti. 2021’de yapılan ödemelerin toplamda 13 milyar TL’ye ulaşmasının beklendiği vurgulandı.

Yaşlı ve engelli aylıkları, memur maaşlarına yapılan zamla birlikte artırıldı. Bakan Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den 991,69 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? İşte yeni maaş tutarı

530 BİN VATANDAŞA EVDE BAKIM YARDIMI

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapılıyor. Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını söyledi. Bakan Yanık ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık desteğin de 1.677,45 TL’den 1.819,22 TL’ye çıktığını belirtti.

Evde bakım maaşı ne kadar 2021 ? Evde bakım maaşı ne kadar oldu temmuz 2021? İşte yeni maaş tutarı

TEMMUZ AYINDA 170.9 MİLYON TL’LİK DESTEK

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurguladı. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunuluyor. Bu hizmet kapsamında ise çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarı 1.161 TL’den 1.259 TL’ye yükseldi.

Bakan Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon TL’lik destek sağlandığını belirterek, böylece vatandaşların ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçladıklarını ifade etti. Yanık, “Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

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