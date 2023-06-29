Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: 4.336 TL yatırılacak

Evde bakım maaşları ne zaman yatacak? Ödeme yapılan illerin listesi nasıl sorgulanır? Tüm detaylar haberimizde...

YAYINLAMA
Google News
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: 4.336 TL yatırılacak

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, evde bakım maaşı ödemeleri vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Devlet tarafından, evde bakıma muhtaç, hasta, engelli veya yaşlı vatandaşlara bakım ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için verilen ödemelerde Ağustos ayında bir artış yaşanacağı açıklandı. 2023 Temmuz ara zammıyla birlikte, evde bakım maaşı tutarı 5 bin 656 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Bu artış, evde bakım maaşı alan bireyler ve aileleri için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yönelik bu ödeme, maddi açıdan destek sağlayarak günlük yaşamlarını daha kolay ve rahat bir şekilde sürdürebilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

2

Ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. Bu haber, yaşlı ve engelli bireylerin merakla beklediği bir konuydu ve Bakan Göktaş'ın açıklamasıyla birlikte ödemelerin başladığı kesinlik kazandı.

Engelli maaşlarının, engellinin vasisi veya bakımını yapan aile ya da akrabaya verildiği biliniyor. Bu ödemeler her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılmaktadır. Bu şekilde düzenlenen ödeme programı, engelli bireylerin maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına ve günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.

Evde bakım aylığı ödemelerini sorgulamak için ise vatandaşlar e-Devlet kapısı veya SMS yöntemini kullanabilmektedir. e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak için TC kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapmak gerekmektedir. Ardından, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" şeklinde bir arama yaparak ödeme detaylarına ulaşılabilmektedir. Bu bilgilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesi altından erişilebilmektedir.

Bu bilgiler, evde bakım maaşlarının ödeme tarihleri ve sorgulama yöntemleri hakkında vatandaşların bilinçli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak amacıyla paylaşılmıştır. Böylelikle, yaşlı ve engelli bireyler ile aileleri, ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda bilgilendirilerek maddi planlamalarını daha sağlıklı bir şekilde yapabilirler.

Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan artış, evde bakım maaşı alan vatandaşların ekonomik durumlarını iyileştirerek daha iyi bir yaşam kalitesi elde etmelerine katkı sağlayacak. Bu ödeme, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin ve ailelerinin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik devletin sosyal politikalarının bir parçası olarak önem taşıyor.

Vatandaşlar, bu artışla birlikte daha iyi bir maddi planlama yapabilirken, devletin evde bakım hizmetine verdiği önemi de bir kez daha gözlemleyebiliyorlar. Evde bakım maaşı alan bireylerin, ödemelerin düzenli olarak hesaplarına yatırılacağından ve yaşam ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli desteği alacaklarından emin olmaları sağlanmış oluyor.

Böylece, evde bakım maaşı ödemelerindeki artışla birlikte, ihtiyaç sahibi bireylerin ve ailelerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve refah düzeylerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Devletin sosyal yardım politikaları kapsamında evde bakım hizmeti sunan vatandaşlar, bu artışla birlikte daha güvende ve desteklenmiş hissediyorlar.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Devletten peş peşe müjdeler! Çocuklu ailelere 6 bin TL destek verilecek: Şartlar netleşti
Devletten peş peşe müjdeler! Çocuklu ailelere 6 bin TL destek verilecek: Şartlar netleşti
O bankadan faizsiz 50 bin TL kredi müjdesi! Başvurularda tek şart aranacak: Bayram öncesi ilaç gibi gelecek
O bankadan faizsiz 50 bin TL kredi müjdesi! Başvurularda tek şart aranacak: Bayram öncesi ilaç gibi gelecek
SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! 7500 TL maaş alanlar dikkat: Maaşlar o rakamı aşacak
SSK ve Bağkur'lulara müjde geldi! 7500 TL maaş alanlar dikkat: Maaşlar o rakamı aşacak
Asgari ücretliler bayram edecek! Beklenen açıklama geldi: 13 bin 344 TL olacak
Asgari ücretliler bayram edecek! Beklenen açıklama geldi: 13 bin 344 TL olacak
Son Haberler
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Kamu kurumalrına 780 memur alınacak: Başvuru tarihleri açıklandı
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde! Kamu kurumalrına 780 memur alınacak: Başvuru tarihleri açıklandı
Yerleşme Kanaması Ne Zaman ve Neden Olur?
Yerleşme Kanaması Ne Zaman ve Neden Olur?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: 4.336 TL yatırılacak
Evde bakım maaşı yatan iller listesi! e-Devlet'ten hemen kontrol edin: 4.336 TL yatırılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert İsveç açıklaması! "Kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert İsveç açıklaması! "Kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz!"
Araç muayenelerinde binlerce para ödemeye son! Yatırılan ödemelerin hepsi iade olacak
Araç muayenelerinde binlerce para ödemeye son! Yatırılan ödemelerin hepsi iade olacak
Bu kampanyaya başvuran herkese 1.500 TL hediye! Milyonlarca banka müşterisi paraya doyacak
Bu kampanyaya başvuran herkese 1.500 TL hediye! Milyonlarca banka müşterisi paraya doyacak
Çok Okunanlar
Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!
Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!
Sefo, Melisa Döngel'i unutamıyor! Tarkan'lı gönderme!
Sefo, Melisa Döngel'i unutamıyor! Tarkan'lı gönderme!
Fenerbahçe bir kez daha İsmail Kartal'a emanet! Resmi açıklama geldi!
Fenerbahçe bir kez daha İsmail Kartal'a emanet! Resmi açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert İsveç açıklaması! "Kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert İsveç açıklaması! "Kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz!"
Ankaralılara kötü haber! Toplu taşıma kullanmak hayal olacak: EGO’dan zam haberi geldi! Tek bilet 25 TL
Ankaralılara kötü haber! Toplu taşıma kullanmak hayal olacak: EGO’dan zam haberi geldi! Tek bilet 25 TL
Hane başı tek başvuru yeterli! Aile Bakanlığı duyurdu: 15 bin TL için PTT yolu tutuldu!
Hane başı tek başvuru yeterli! Aile Bakanlığı duyurdu: 15 bin TL için PTT yolu tutuldu!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!