Evde bakım parası (maaşı) yattı mı? 11 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi

Her ay düzenli bir şekilde yatırılan evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı arama motorlarında sıkça aranıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan kişilere verilen evde bakım maaşı, her ay farklı iller için farklı tarihlerde verilebiliyor. Bu bağlamda evde bakım parası (maaşı) yattı mı? İşte 11 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi...

EVDE BAKIM PARASI (MAAŞI) YATTI MI? 11 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları bazı şehirler için yatırıldı. Yatırma işlemleri devam edecek.

Şu an için evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde: Tokat, Edirne, Hatay, Karabük, Çanakkale, Balıkesir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaş ödemeleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

TC kimlik numarası ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazılır ve arama gerçekleştirilir.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilmektedir. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmaktadır.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

SMS yoluyla da evde bakım maaş ödemesi sorgulanabilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne “BAKIYE” yazıp, 4747’e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilir Mesaj gönderimi dahilinde 1 SMS ücreti operatör tarafından tahsil edilir.

2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınlarına ödenen 1.657 lira tutarındaki maaş aylık 1.798 liraya ulaştı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekmektedir:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasına evde bakım maaşı denilmektedir.

Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denmektedir.