Evde bakım parası yatan iller 15 Ocak | İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

15 Ocak evde bakım maaşı yatan iller! Kasım ayının geride kalması ile Ocak ayının ilk haftalarına girildi. Ocak ayında yatan iller ise maaşları alanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni yıla girmemizle birlikte evde bakım maaşlarına da zam geldi. İşte 15 Ocak 2020 Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller! Merak edilen detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER NERELER 15 OCAK ÇARŞAMBA 2020?

Evde bakım maaşları her ayın ikinci haftasından itibaren ayın 25'ine kadar hesaplara il il yatırılıyor.

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 15 Ocak 2020 itibariyle birçok ilde evde bakım maaşları yatırıldı. 15 Ocak 2020 itibariyle şuana kadar birçok ilde evde bakım maaşları yatırıldı.

Evde bakım parası yatırılan iller şöyle:

Aksaray, Afyonkarahisar, Bolu, İzmir, Ordu, Antalya, Kırıkkale, Karabük, Osmaniye, Zonguldak, Konya, Kırklareli, İstanbul, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Denizli, Bilecik, Aydın, Hatay, Adıyaman, Edirne, Sakarya, Manisa, Erzurum , Gümüşhane, Muğla, Tekirdağ, Rize, Isparta, Adana, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Tokat, Samsun, Uşak'da maaşlar yatırıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI 2020 YILINDA NE KADAR OLDU?

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.457 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM ÜCRETİNİ KİMLER ALIR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

İKRAMİYE NEDENİYLE EVDE BAKIM DESTEĞİ KESİLENLER NE YAPACAK?

Bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım yardımı kesilenler, başvurularını yaparak şartları sağlıyorlarsa yeniden bu desteğe kavuşacak. Yılda 2 bin lira ikramiye alanların hanesine aylık bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği de girebilecek. Aylık avantaj bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97 TL + 166,66 TL) olacak. İkramiye nedeniyle evde bakım desteği ödemeleri kesilenlerin alamadığı ödemeleri de toplu olarak yapılacak.

EVDE BAKIM DESTEĞİ TOPLU ÖDEME NE KADAR?

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara geçen yılın ikinci yarısında aylık bin 179 lira 40 kuruş ödeniyordu. Ocak ayından itibaren de bu tutar bin 305 lira 97 kuruşa yükseldi. Geçtiğimiz yıl haziranda Ramazan Bayramı'ndan önce verilen ilk ikramiye nedeniyle temmuzda yardımı kesilen kişi, 2018'den 7 bin 76 lira 40 kuruş (1.179,40 x 6 ay) ve 2019'un ocak ve şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş (bin 305 lira 97 x 2) olmak üzere 9 bin 688 lira 34 kuruş yardımı toplu olarak alacak. Ağustosta Kurban Bayramı öncesi verilen bin liralık ikramiye nedeniyle eylülde bakım yardımı kesilen kişiye ise 2018'den 4 bin 717 lira 60 kuruş (1.179,40 x 4 ay), 2019'un Ocak ve Şubat ayından da 2 bin 611 lira 94 kuruş olmak üzere toplam 7 bin 329 lira 54 kuruş toplu ödeme olacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI 2019 NEDİR?

Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması

1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan rapor gerekmektedir.



Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.

2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.

3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2’ü geçmemesi gerekmektedir.

EVDE BAKIM DESTEĞİ GELİŞMESİ

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara devlet maaş ödemesi yapıyor. İkramiyenin hayata geçmesinin ardından bazı kişilerin bu ödemeleri gelir sınırı aşıldığı için kesildi. Bunu engellemek için düzenleme yapıldı. Artık bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Yani aylık gelir hesaplamasına dahil edilmeyecek. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Evde bakım desteği almak için hanede kişi başına düşen aylık gelirin brüt asgari ücretin aylık net tutarının 3'te 2'sinden az olması şartı aranıyor. Gelir sınırı, 2018'de 967,27 liraydı. Bu yıl da bin 219 lira 34 kuruş. Bu ödeme için Engelli Sağlık Kurulu raporunda engel oranının yüzde 50 ve üzerinde olarak belirtilmesi, ayrıca 'ağır engelli' ibaresinin yer alması isteniyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması da şart.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIRILIYOR?

Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup, normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.

EVDE BAKIM MAAŞI ALAMAYANLAR NE YAPACAK?

Evde Bakım Yardımına ilişkin iş ve işlemler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir. Yardımın güncel durumu İl Müdürlüklerinden öğrenilebilmektedir.

Bununla birlikte süreli raporu bulunanlar için rapor süresinin dolması, adres değişikliği, gelir durumu değişikliği gibi sebepleri olabilmektedir.

EVDE BAKIM AYLIĞI TAKİBİ NASIL YAPILIR?

Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor?

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

Evde Bakım Parası Kimlere Verilir?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.