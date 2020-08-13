Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca evde bakım maaşları vatandaşlara sağlanıyor. Bu maaşlar düzenli aralıklarla vatandaşlara ödeniyor. Evde bakım maaşından yararlananlar Ağustos ayı ödemeleri için SMS ve E-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor. Bu doğrultuda evde bakım maaşı yatan illeri öğrenmek istiyorlar. Peki Evde bakım ücretleri yattı mı? Evde bakım ücreti yatan illerin listesi nedir? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM ÜCRETLERİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sağlanan 1.457 TL olarak ödenen evde bakım ücretleri hesaplara yatırıldı.

EVDE BAKIM ÜCRETİ YATAN İLLERİN LİSTESİ

-Aksaray

- Zonguldak

- Konya

-Manisa

-Şanlıurfa

- Kars

-Erzurum

-Tekirdağ

-İstanbul

- Tokat

- Çanakkale

- Denizli

- Samsun

- Adana

- Bursa

- İzmir

-Muş

- Antalya

- Balıkesir

- Giresun

- Bolu

- Muğla

- Afyonkarahisar

- Ordu

-Uşak

-Diyarbakır

- Bilecik

- Mersin

- Hatay

- Osmaniye

- Sakarya

- Kayseri

- Bayburt

- Trabzon.

EVDE BAKIM ÜCRETİ SORGULAMA

Evde bakım ücretini öğrenmek isteyenler SMS ve e-devlet üzerinden sorgulama yaparak evde bakım ücretlerinin yatıp yatmadığını öğrenebilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SMS İLE NASIL SORGULANIR?

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2020?

2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.457 liraya yükseltildi.

EVDE BAKIM ÜCRETİNİ KİMLER ALIR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.

İKRAMİYE NEDENİYLE EVDE BAKIM DESTEĞİ KESİLENLER NE YAPACAK?

Bayram ikramiyesi nedeniyle evde bakım yardımı kesilenler, başvurularını yaparak şartları sağlıyorlarsa yeniden bu desteğe kavuşacak. Yılda 2 bin lira ikramiye alanların hanesine aylık bin 305 lira 97 kuruş evde bakım desteği de girebilecek. Aylık avantaj bin 472 lira 63 kuruş (1.305,97 TL + 166,66 TL) olacak. İkramiye nedeniyle evde bakım desteği ödemeleri kesilenlerin alamadığı ödemeleri de toplu olarak yapılacak.