Gözler bakıma muhtaç olan ve ağır engelli vatandaşlarımıza ödenen evde bakım maaşında. Maaşı alan vatandaşlar merakla ödeminin yapılacağı tarihi bekliyor. Bayrama son 3 gün kala ödemelerin başlaması bekleniyor. Peki, Evde bakım yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak 2021? Evde bakım maaşı ödemesi bugün mü? Detaylar haberimizde...

EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2021? EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEMESİ BUGÜN MÜ?

Bayrama sayılı gün kala ihtiyaç sahipleri evde bakım maaşının verileceği günü beklemeye başladı. Heyecanla beklenen ödemelerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başladı. Bakan Yanık, mayıs ayına ait evde bakım yardımı ödemelerinin yapılmaya başlandığını bildirdi.

Gerçekleştirilen yazılı açıklamada maaşların yatırılmaya başlandığı açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Evde bakım ödemelerini bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz” açıklamasında bulundu. Bayram nedeniyle ödemeler öne çekildi. Bakan Yanık, evde bakım yardımından 536 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Yanık, bu kapsamda Mayıs ayında 888,5 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

ÖDEMELER ÖNE ÇEKİLDİ

Evde bakım maaşı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini belirtti. Yanık, şunları kaydetti: "Ramazan Bayramı'na denk gelen mayıs ayı evde bakım yardımı ödemelerinin tarihini, ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek amacıyla öne çektik. Ödemeleri bugün gerçekleştiriyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Ayrıca, içerisinde bulunduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nın 'Erişebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam' için vesile olmasını temenni ediyorum"

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMALARI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşlarının her ayın 15'inde hesaplara yatırılacağı açıklanmıştı. Mayıs ayı ödemeleri ise bayram nedeniyle öne alındı. Evde bakım maaşı ödemeleri sorgulaması e-devlet üzerinden ve telefonla gerçekleştirilebiliyor. Ödemeyi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj kısmına BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak ödeme takibi yapabilirler. Ayrıca e-devlet sayfasından kişisel bilgilerle giriş yapılmasının ardından, arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.