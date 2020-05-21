Evde bayram konserleri hangi kanalda, ne zaman?
Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan'da İstanbul'dan başlatılan "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesi Ramazan ve Ramazan Bayramı sürecinde de devam ediyor. Peki Evde bayram konserleri hangi kanalda, ne zaman? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarında "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle verilen konserler serisi tüm hızıyla devam ediyor. vatandaşlar ise bu konserlerin ne zaman ve hangi kanalda verildiklerini merak etmeye başladı. Evde bayram konserleri hangi kanalda, ne zaman? başlığı altında aratılan bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanlığının, 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlatılan konserler dizisini, Ramazan ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinemizde düzenlediği konserlerle Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak hem de müziğin farklı türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunacak. Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek konserlerde, Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu-Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson izleyiciyle buluşacak."
EVDE BAYRAM KONSERLERİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?
21 MAYIS 2020
Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)
22 MAYIS 2020
Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)
23 MAYIS 2020
Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)
24 MAYIS 2020
Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)
25 MAYIS 2020
Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)
26 MAYIS 2020
Mazhar Alanson (İstanbul Arkeoloji Müzesi)"
SALGIN TEDBİRLERİ
Konserlerin organizasyonu sürecinde, salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyuluyor. Tüm konserlerde yer alan müzisyen ve görevliler 60 yaş altında ve kronik rahatsızlıkları bulunmuyor. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınıyor ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleşiyor. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor.
Özellikle 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis Konseri için, tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak şekilde alınan olağanüstü önlemler şöyle:
- Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra Covid-19 testi yapılıyor.
- Araç kapasitelerinin ¼ ‘ü oranında yolcu yerleşimi gerçekleşiyor.
- Vücut ısıları araçlara binerken ölçülüyor.
- Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti mevcut. Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan spray, 1 adet 3 katlı cerrahi maske ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunuyor.
- Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık.
- Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1,5 metre olmasına özen gösteriliyor. Yetersiz kalan Hieropolis Antik Tiyatro sahnesine yaklaşık 300 m2’lik ilave sahne kuruluyor.
- Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vs. gibi eşyalar kurulum ve yerleştirme öncesinde dezenfekte ediliyor.
- Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip, kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte ediliyor.
- Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maske ile çalışıyor.
- Kurulum dâhil etkinlik sonuna kadar sahada birer adet ambulans bulunduruluyor.
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