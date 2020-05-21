Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarında "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle verilen konserler serisi tüm hızıyla devam ediyor. vatandaşlar ise bu konserlerin ne zaman ve hangi kanalda verildiklerini merak etmeye başladı. Evde bayram konserleri hangi kanalda, ne zaman? başlığı altında aratılan bu konuyla ilgili gerekli bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

CUMHURBAŞKANLIĞI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığının, 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlatılan konserler dizisini, Ramazan ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinemizde düzenlediği konserlerle Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak hem de müziğin farklı türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunacak. Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek konserlerde, Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu-Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson izleyiciyle buluşacak."

EVDE BAYRAM KONSERLERİ HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

21 MAYIS 2020

Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)

22 MAYIS 2020

Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)

23 MAYIS 2020

Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)

24 MAYIS 2020

Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)

25 MAYIS 2020

Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

26 MAYIS 2020

Mazhar Alanson (İstanbul Arkeoloji Müzesi)"

SALGIN TEDBİRLERİ

Konserlerin organizasyonu sürecinde, salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyuluyor. Tüm konserlerde yer alan müzisyen ve görevliler 60 yaş altında ve kronik rahatsızlıkları bulunmuyor. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınıyor ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleşiyor. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor.

Özellikle 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis Konseri için, tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak şekilde alınan olağanüstü önlemler şöyle: