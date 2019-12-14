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  3. Evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı! Evlat katili oldu!

Evde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı! Evlat katili oldu!

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeği ile vurulan Rıza Çolak (19) yaşamını yitirdi.
14 Aralık 2019 Cumartesi 09:06

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