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Evde çıkan yangın, 5 aylık ismail bebeği hayattan kopardı

Denizli'nin Baklan ilçesinde çıkan yangında Aytekin - Sevgi Akkış çiftinin 5 aylık oğlu İsmail hayatını kaybetti, 2 yaşındaki Eşenaz ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Baklan ilçesi Beyelli Mahallesi’nde üç çocuklu Aytekin (33) ve Sevgi Akkış (30) çiftinin evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Oturma odasında elektrikten çıktığı iddia edilen yangının tüm odayı sarması sonucu çiftin  çifti odada uyduğu üç çocuğundan biri olan 5 aylık İsmail Akkış ve 2 yaşındaki Eşenaz Akkış, vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. Yangını fark eden 4 yaşındaki kardeşleri Beyza Akkış ise odadan çıktı. Bahçede bulunan anne Sevgi Akkış yangını fark etmesi üzerine odada kalan İsmail ve Eşenaz’ı kucaklayarak dışarı çıkardı. Çevredekilerin yangını  fark etmesi ile jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Tarlada çalıştığı belirtilen baba Aytekin Akkış ise hemen olay yerine geldi. Bu sırada bölgeye gelen itfaiye ekipleri tarafından evde çıkan yangını kısa sürede söndürürken yangında yaralanan 2 kardeş Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Evde çıkan yangın, 5 aylık ismail bebeği hayattan kopardı

İSMAİL BEBEKTEN ACI HABER GELDİ

Yangında yaralanan 2 yaşındaki Eşenaz ve 5 aylık İsmail’in vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu belirtildi. 5 aylık İsmail bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, 2 yaşındaki Eşenaz’ın ise  tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturmada başlatıldı.

Evde çıkan yangın, 5 aylık ismail bebeği hayattan kopardıEvde çıkan yangın, 5 aylık ismail bebeği hayattan kopardı

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