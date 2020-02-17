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Evde çıkan yangın hasara neden oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta Celal Bozkurt'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın...

Evde çıkan yangın hasara neden oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Gazeteci Mehmet Karagöz Sokak'ta Celal Bozkurt'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Yangın sırasında evde olmayan Celal Bozkurt, yangının elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: AA




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