Evde çıkan yangın, hasara neden oldu

ADANA'da bir apartmanın en alt katındaki dairede çıkan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangın, saat 01.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi 80033 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın en alt katındaki dairede çıktı. Apartmanı saran dumanı fark edip, binayı tahliye eden daire sakinleri, dışarı çıktıklarında birinci kattaki daireden yükselen alevleri görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi, yangını diğer dairelere sıçramadan söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, iki odalı evde maddi hasara neden oldu. Apartman sakinlerinin korkulu anlar yaşadığı yangın sırasında dairede kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA