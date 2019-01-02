Evde çıkan yangında anne ve kızı dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, evin oturma odasında çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile kızı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Kayacık Mahallesi Halil İbrahim Erdem Sokak'ta meydana geldi. Evin oturma odasında bilinmeyen nedenle çıkan yangında eşyalar tutuştu. Evde bulunan Özlem Muradi (31) ile annesi Gülten Gündoğan (70) dumandan etkilenirken, evden çıktılar. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızı tedaviye alınırken, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yanan eşyalar dışarı çıkarıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlemek için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA