Evde çıkan yangını komşuları farketti
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde Ülkü...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde Ülkü Turgut'a ait binanın üçüncü katının balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden apartmanın karşısındaki internet kafede oturan gençler, söndürme tüplerini alarak ev sahibinin zilini çaldı. Ev sahibi de dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen emniyet ekipleri çevreyi güvenliğe almasının ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Kaynak: AA
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