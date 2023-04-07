Evde Elma Sirkesi Nasıl Yapılır? Doğal, Organik Elma Sirkesi Yapılışı

Evde elma sirkesi nasıl yapılır neler kullanılması gerekir. İşte doğal sirke yapımı. Sizde deneyin farkı görün. Detaylar haberimizde...

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Evde Elma Sirkesi Nasıl Yapılır? Doğal, Organik Elma Sirkesi Yapılışı

Evlerde çok sık kullanılan elma sirkesi doğal bir malzeme olarak temizlik ve yemeklerde salatalarda kullanılmakta olan bir üründür. Ayrıca bakteri üremesini de önleyen özelliği sayesinde cilt ve vücut için faydalıdır. Sirkenin bir diğer yararı da zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Elma sirkesinin içeriğinde A, B1, B2, B6, C, E vitamini gibi değerlerden az miktarda bulunur. Hanımların evde sıklıkla kullandığı evde elma sirkesi nasıl yapılır, doğal organik elma sirkesi yapılışı merak edilen sorulardan biridir.

Doğal Elma Sirkesi Evde Yapılışı

Evde doğal olarak yapılan elma sirkesi katkısız olduğundan daha sağlıklı bir malzemedir. Bazı doğal sirkelerin satışı yapılsa da piyasadakilerden biraz daha maliyetli olabilir. Doğal elma sirkesi evde yapımı 1 ila 1 buçuk ay içinde hazırlanıp yapılabilir. Doğal olarak yapılan elma sirkesi süzülmesi için en az 30-45 günde oluşmaktadır.

Evde Doğal Elma Sirkesi Yapımı İçin Malzemeler

Malzemeler:

  • 2 kilogram elma
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 5-6 TL cam kavanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Bir parça ekmek ve nohut
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Birkaç tane nohut ya da bir parça ekmek yeterli olur.

Elma Sirkesi Yapılışı

Elmalar dörde bölünerek küçük şekilde kesilir. Çekirdekleri çıkartılır. Kavanozun yarısı dolacak şekilde nohut konulur. Kavanozun üstü az boşluk kalacak kadar su doldurulur. Suyun içine şeker ve tuz koyup karıştırılır. Kavanoz bir tülbentle kapatılarak sabit hale getirilir. Hazırlanan nohutlu tuzlu şekerli karışım 30- 45 gün boyunca bekletilir. Kavanozu arada karıştırmak gerekir. Posaları ayrıldıktan sonra 1 çay kaşığı şekerle tuz ekleyerek tekrar karıştırılır.

Evde Elma Sirkesi Nasıl Yapılır? Doğal, Organik Elma Sirkesi Yapılışı

Kavanozun kapağı kapatılıp karanlık bir yerde saklamaya bırakılır. Sirke bir kaç zaman sonra jelimsi bir tabaka oluşturur. Şeffaf ve beyaz halka şeklinde maya keskin koku oluşturur bu sirkenizin hazır olduğu anlamındadır. Kolay yapımı olan evde elma sirkesi nasıl yapılır, doğal elma sirkesi yapılışı nasıldır gibi merak edilen sirke yapımı için gereken süre için en az 1 ay beklemek gerekir.

Organik Elma Sirkesi Evde Yapmanın Püf Noktaları

Ev yapımı sirke yapımı birçok kadının merak ettiği konulardan biridir. Sıkça kullanılan evde elma sirkesi nasıl yapılır, organik elma sirkesi yapılışı püf noktaları oldukça önemlidir. Özellikle sirke için elmaların seçimi önemlidir. Elmanın kalitesine göre sirkenin de kalitesi değişmektedir. Elma sirkesi yapılırken kabukların soyulmaması gerekir. İlk kez elma sirkesi yapanların 1 çay kaşığı organik elma sirkesi kullanmaları daha iyi sonuç almasını sağlayacaktır.

Evde Elma Sirkesi Nasıl Yapılır? Doğal, Organik Elma Sirkesi Yapılışı

Yapacağınız elma sirkesi için temiz su kullanmanızda fayda vardır. Sirke yaparken mutlaka tahta kaşıkla karıştırma yapmanız gerekir. Elma sirkesi yaparken kavanozda mantar oluşmaması için kavanozun temiz olmasına özen gösterin. Sirke yapımında mayalanma sağladığı için elmaların kabuklarının yıkanmaması gerekir. Sirke oluşumu başladıktan sonra sirke mayasını tekrar yapmak için kullanabilirsiniz.

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