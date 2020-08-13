'Evde Hayat Var' kampanyasına uydu! Hiç bilmediği bir sanatı öğrendi

'Evde Hayat Var' kampanyasında evinde filografi öğrenen Hasan Şimşek isimli bir vatandaş yaptığı tablolarla azmini Türk halkına sundu. Çektiği videoları sosyal medyadan da paylaşan Şimşek, başarının sınır tanımadığını Türk halkına bir kez daha gösterdi.