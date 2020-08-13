'Evde Hayat Var' kampanyasına uydu! Hiç bilmediği bir sanatı öğrendi
'Evde Hayat Var' kampanyasında evinde filografi öğrenen Hasan Şimşek isimli bir vatandaş yaptığı tablolarla azmini Türk halkına sundu. Çektiği videoları sosyal medyadan da paylaşan Şimşek, başarının sınır tanımadığını Türk halkına bir kez daha gösterdi.
Pandemi döneminde evde kaldığı süreçte hiç bilmediği filografi sanatını öğrenip geliştirerek icra ettiği 10'dan fazla tablo ile herkese örnek olan Hasan Şimşek, yaptığı çalışmaları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Tüm Türkiye adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye olarak yapıp gönderdiği filografi bayrağı ise görenlerin ilgi odağı oldu.
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13 Ağustos 2020 Perşembe 16:52
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