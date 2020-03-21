'Evde kal' uyarısına rağmen sokaklara çıktılar (2)

'KORONAVİRÜSE TUZLU SU İYİ GELİYOR" DİYE SAHİLE KOŞTULAR

Antalya'da Konyaaltı Sahili, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında "evde kalın" çağrısına uymayanların uğrak yeri oldu. Güneşli havada, sahilde yakınlarıyla vakit geçirmek isteyenlerden çoğunun birbirine "sosyal mesafe" diye adlandırılan en az 1 metre mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. Uyarılara rağmen çoğu vatandaşın, maske kullanmaması da dikkat çekti. Sahile gelen birkaç kişinin çevresindekilerle 1 metre uzak mesafede durmaya dikkat ettiği fark edildi.

'TEMİZLENMEK İÇİN DENİZE GİRDİM'

Güneşli havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise denize girmeyi tercih etti. Denizde uzun süre kulaç atan İsmail Erdoğan, "Tuzlu su bakteri virüsü, yok eder. Vücuda zararlı olanları dezenfekte ediyor. Uzmanlar "dışarı çıkmayın" diyor ama ben temizlenmek için tuzlu suya girdim. Temizlendikten sonra evime gidip dışarı çıkmayacağım" dedi.

Denizde yüzen ve çıktıktan sonra sosyal mesafeye dikkat eden Hüseyin Başkaya, "Uzmanlar haklılar dışarı çıkılmamalı. Ben de hep yüzüyorum. Sonra da eve gideceğim" diye konuştu.

Denizde arkadaşlarıyla vakit geçiren 14 yaşındaki Mehmet Evgen ise koronavirüse karşı tuzlu suyla kendini koruduğunu söyledi.

'DENİZ HAVASI İYİ GELİR" DEDİK'

Sahilde arkadaşı Emrullah Mirzayev ile vakit geçiren Selahattin Gümüş ise şöyle konuştu:

"Canımız sıkıldığı için dışarı çıktık. Toplu taşıma araçlarını kullanmıyoruz. Virüse karşı tedbirli davranıyoruz. Hiçbir yere dokunmuyoruz. Deniz havası iyi gelir diye düşünüyoruz."

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Kaynak: DHA