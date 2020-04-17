"Evde Kal Zinde Kal" video konferansı

ANKARA (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Şeref Ateş, zor dönemlerden geçildiğini belirterek, "Camiler, kiliseler, havralar, spor salonları, her yer kapandı. Bugün Yunus yaşıyor olsaydı insanlığı merhamet ve birliğe çağırırdı." dedi.

YEE'nin tarafından video konferans yoluyla düzenlenen "Evde Kal Zinde Kal" programında, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, YEE Başkanı Şeref Ateş ve milli sporcular değerlendirmelerde bulundu.

Moderatörlüğünü Pelin Çift'in yaptığı konferansta, Kovid-19'la mücadele sürecinde sporun önemi konusu ele alındı.

Ateş, YEE'nin insanlığın iki önemli hazinesi kültür ve bilimi üretip dünyayla paylaştığını, tüm milletleri rakip değil refik olarak gördüğünü belirtti.

YEE olarak Türkiye'yi ve kültürünü tanıtarak dünyada insani bağlar kurduklarına dikkati çeken Ateş, "Kültürel miras bize tarih yoluyla aktarılır. Tarihten ders alarak bu büyük mirası destekliyoruz. Tarihi büyüklerimizin yaptıklarını anlatmak olarak görmüyoruz, ondan ders alarak günümüzde yeniden harmanlamak olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bir zorluk karşısında kaldıklarında "Yunus Emre yaşasaydı bugün ne yapardı?" diye düşünerek hareket ettiklerini dile getiren Ateş, şöyle devam etti:

"Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiler, kiliseler, havralar, spor salonları, her yer kapandı. Bugün Yunus yaşıyor olsaydı insanlığı merhamet ve birliğe çağırırdı. Gelin bize miras olarak gelen kültürümüzü yeniden yaşatmak için iç sesimize soralım ve vicdanımızın sesine kulak verelim. Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Ali, Atatürk yaşıyor olsaydı ne yapardı diye soralım. Sevdiğimiz şahsiyetlere sorduğumuz sorunun cevabını uygulayalım. Tarihten ders almak; başkalarını ötekileştirmeden, mirasımızı heba etmeden, olumlu davranışlar sergilemektir. Yunus bugün olsaydı 'Kendinle barış, birlikte yaşadığın insanlarla barış, tabiatla yeniden barış.' derdi. Kendinle barışmak anlayışında önemli yer tutan sporcularımızla beraberiz bugün. İnsanın vücudunu anlaması, geliştirmesini ve onların hikayelerini dinlemek için sporcularımızı selamlıyorum."

Kaynak: AA